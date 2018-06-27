Арфуш, Литовченко, Аделаджа поняли, что «негр» – это плохо (фоторепортаж)
В Украине стартовал "Марш против расизма". Стартовал и демарш: в темнокожего проповедника запустили связкой бананов...
Ирина Билык, Савик Шустер, Валид Арфуш, Сандей Аделаджа, EL Кравчук, Влада Литовченко, Инна Цимбалюк, Юлия Мищенко и многие другие... Имена всех звезд из самых разных частичек украинского небосвода, собравшихся 22 марта в стенах торгово-развлекательного комплекса "Мандарин-Плаза", перечислить трудно. Поп-исполнители, телеведущие, религиозные деятели, титулованные «Мисс» и законодатели моды собрались в одном из самых пафосных мест столицы, чтобы заявить о планирующейся 6 апреля сего года акции "Марш против расизма". Предполагается, что акция соберет 20 тысяч участников. Результатом Марша станет акт передачи Верховной Раде своего проекта Закона против расизма и дискриминации.
|Валид Арфуш, гражданин Франции, не любит расизм украинский и французский
|...так же как Ирина Билык и Влада Литовченко
Затем взяла слово модельер Влада Литовченко, за которой сложилась репутация не только красавицы, но и умницы. Одна из самых известных отечественных моделей, пришедшая на мероприятие в… лосинах, также сказала, что украинское общество должно понять: пора отказаться от слова «негр».
Это может показаться странным, но о том же стал говорить и Сандей Аделаджа. Темнокожих на улицах наших городов он предложил именовать афроукраинцами. Как тут было не вспомнить «Брат-2»: "Зря ты его негром назвал...» «А кто он?!». «Афроамериканец....."
Ирина Билык, посетившая на проявления расовой нетерпимости со стороны украинцев, выразила радость, что намечающийся Марш придется на ее день рождения.
|Савик Шустер в ходе дискуссии больше отмалчивался
|Талита Кум не видела расизма в Европе
Лидер группы «Талита Кум» Юлия Мищенко сказала, что терпимость по отношению к другим – чисто европейская черта, и украинцам хорошо было бы ее перенять, так как нам всем надо стремиться в Европу.
Один из представителей «Камеди клаб» заявил, что их передача выступает категорически против расизма, который, правда, бывает также и черным. На этом месте Аделажда поморщился, но еще больше он поморщился, когда взял слово журналист газеты «Персонал плюс» Лесь Вахний, а по совместительству и один из активистов выступлений против темнокожих. Он, в частности, спросил Сандея, почему среди нигерийцев так много наркоторговцев. Тот сказал, что это устаревшая информация. Действительно, в свое время земляки темнокожего пастора промышляли этим преступным бизнесом, но с тех пор как Аделаджа стал проповедовать в Украине, картина резко изменилась. Теперь нигерийцев, торгующих наркотиками, остались единицы.
Я воспользовался случаем, чтобы задать свой вопрос Послу доброй воли. Как известно, муниципальная газета «Крещатик» со ссылкой на информацию Акционерной компании «Киевэнерго» опубликовала список злостных неплательщиков из числа VIP-персон. В этом документе также есть имя Арфуша Валида, который, вроде бы, задолжал компании 2500 гривен. «Почему бы Вам не заплатить за электроэнергию?», – спросил корреспондент УНИАН.
|Валид Арфуш
|Ещё не успел стартовать антирасистский марш, как уже стартовал его демарш
|"Хотитье больше знать о Богье?"
Итак, можно сказать, что «Марш против расизма» стартовал, но также можно сказать, что стартовал и демарш. Что ж, ждем шестого апреля: кажется, в этот день будет весело. Акция стартует в десять часов с улицы Эспланадной. Участники Марша пройдут через Крещатик по Грушевского к зданию парламента. Как будут вести себя участники демарша, пока неизвестно, но, похоже, дремать они не собираются.