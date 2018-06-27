Арфуш, Литовченко, Аделаджа поняли, что «негр» – это плохо (фоторепортаж)

Ирина Билык, Савик Шустер, Валид Арфуш, Сандей Аделаджа, EL Кравчук, Влада Литовченко, Инна Цимбалюк, Юлия Мищенко и многие другие... Имена всех звезд из самых разных частичек украинского небосвода, собравшихся 22 марта в стенах торгово-развлекательного комплекса "Мандарин-Плаза", перечислить трудно. Поп-исполнители, телеведущие, религиозные деятели, титулованные «Мисс» и законодатели моды собрались в одном из самых пафосных мест столицы, чтобы заявить о планирующейся 6 апреля сего года акции "Марш против расизма". Предполагается, что акция соберет 20 тысяч участников. Результатом Марша станет акт передачи Верховной Раде своего проекта Закона против расизма и дискриминации.

Начал пресс-конференцию участник светских скандалов гражданин Ливана Валид Арфуш, представленный на этот раз не иначе, как Посол доброй воли ООН. Он огласил диагноз: расизм наступает на Украину, в стране участились случаи ксенофобии, а потому надо что-то делать. Затем Арфуш сказал, что нам следует избавлять свой лексикон от слова «негр»: это плохое слово, оно означает «раб», и сегодня его людям доброй воли употреблять негоже.

Затем взяла слово модельер Влада Литовченко, за которой сложилась репутация не только красавицы, но и умницы. Одна из самых известных отечественных моделей, пришедшая на мероприятие в… лосинах, также сказала, что украинское общество должно понять: пора отказаться от слова «негр».

Это может показаться странным, но о том же стал говорить и Сандей Аделаджа. Темнокожих на улицах наших городов он предложил именовать афроукраинцами. Как тут было не вспомнить «Брат-2»: "Зря ты его негром назвал...» «А кто он?!». «Афроамериканец....."

Ирина Билык, посетившая на проявления расовой нетерпимости со стороны украинцев, выразила радость, что намечающийся Марш придется на ее день рождения.

Яркий ведущий Савик Шустер, сидевший в президиуме между Арфушем и Аделаджей, ничем особым на фоне своих не менее ярких соседей не отличался и выглядел немного усталым. Он не стал говорить о «неграх», а высказался о темнокожих и представителях разных национальностей, которых очень много в футболе. «Футбол очень чувствителен к расизму», - сообщил он и предложил спортсменам выступать против проявлений ксенофобии. «Я отношусь враждебно к таким людям», - сказал телеведущий о расистах.

Лидер группы «Талита Кум» Юлия Мищенко сказала, что терпимость по отношению к другим – чисто европейская черта, и украинцам хорошо было бы ее перенять, так как нам всем надо стремиться в Европу.

Один из представителей «Камеди клаб» заявил, что их передача выступает категорически против расизма, который, правда, бывает также и черным. На этом месте Аделажда поморщился, но еще больше он поморщился, когда взял слово журналист газеты «Персонал плюс» Лесь Вахний, а по совместительству и один из активистов выступлений против темнокожих. Он, в частности, спросил Сандея, почему среди нигерийцев так много наркоторговцев. Тот сказал, что это устаревшая информация. Действительно, в свое время земляки темнокожего пастора промышляли этим преступным бизнесом, но с тех пор как Аделаджа стал проповедовать в Украине, картина резко изменилась. Теперь нигерийцев, торгующих наркотиками, остались единицы.

Я воспользовался случаем, чтобы задать свой вопрос Послу доброй воли. Как известно, муниципальная газета «Крещатик» со ссылкой на информацию Акционерной компании «Киевэнерго» опубликовала список злостных неплательщиков из числа VIP-персон. В этом документе также есть имя Арфуша Валида, который, вроде бы, задолжал компании 2500 гривен. «Почему бы Вам не заплатить за электроэнергию?», – спросил корреспондент УНИАН.

Владелец таблоида «Папарацци» словно ожидал этого вопроса. Он сказал: я рад, конечно, что попал в одну компанию вместе с Ахметовым, который также состоит в данном списке, и другими важными персонами, но у меня все оплачивается вовремя. Арфуш принялся потрясать пачкой квитанций перед журналистами.

В самом конце, на десерт мероприятия, Вахний попытался подарить Сандею связку бананов, но охрана заведения уже знала, с кем имеет дело, поэтому не дала свершиться задуманному. Тогда журналист бросил их со своего места. Связка бананов полетела, как связка гранат, приземлившись на столе перед Аделаджей. Это вызвало бурю протестов среди участников пресс-конференции. Журналиста тут же вывели из зала и препроводили в отделение милиции, а проповедник сказал, что произошедшее лишний раз подтверждает: расизм в Украине - не выдумка.

Итак, можно сказать, что «Марш против расизма» стартовал, но также можно сказать, что стартовал и демарш. Что ж, ждем шестого апреля: кажется, в этот день будет весело. Акция стартует в десять часов с улицы Эспланадной. Участники Марша пройдут через Крещатик по Грушевского к зданию парламента. Как будут вести себя участники демарша, пока неизвестно, но, похоже, дремать они не собираются.