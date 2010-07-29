Тигипко объяснил, как обойдет интриги одесского губернатора

Все органы власти Одесской области включились в процесс, чтобы сорвать назначенные на 1 августа внеочередные выборы мэра Измаила, заявил на встрече с журналистами лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО.

«Если новая власть пришла и пытается таким образом повлиять на ситуацию в стране, - отметил вице-премьер-министр, - то проку Партии регионов от этих местных «царьков» не будет, она от этого только проиграет. Потому что авторитет завоевывается не на выборах и не такими действиями – авторитет зарабатывается тем, как борются с коррупцией, поднимают минимальные зарплаты и пенсии, не мешают развиваться бизнесу, в том числе малому».

Лидер «Сильной Украины» подчеркнул, что «и партия, и граждане, права которых попираются чиновниками, и Измаильская городская территориальная комиссия добиваются справедливости в судебных инстанциях».

Но даже если сейчас не удастся отстоять законность и справедливость, в том числе в отношении кандидата в мэры Андрея АБРАМЧЕНКО, являющегося лидером Измаильской городской организации «Сильной Украины», «это не будет для нас поводом останавливаться», - акцентировал С.ТИГИПКО.

«Мы найдем партию, которая выдвинет этого человека кандидатом в мэры, и он будет баллотироваться - пускай даже от другой партии», - спрогнозировал лидер партии «Сильная Украина». – А мы присоединимся, распространим листовки, в которых объясним избирателям, что этого кандидата также поддерживает «Сильная Украина». И практически, я думаю, все получится. Хотя, конечно, не обойдется без определенного давления».

«Чем это заканчивается, также известно: тех, кого давят, избиратель поддерживает еще больше. И спустя определенное время те люди, которые давят, оказываются в плачевной ситуации», - резюмировал лидер «Сильной Украины».

Как сообщал ранее УНИАН, кандидаты на пост городского председателя Измаила Андрей АБРАМЧЕНКО, Георгий ДУБЕНКО, Александр ПЕТКОВ и другие направили телеграмму-обращение в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с требованием – пресечь произвол со стороны местных властей, которые пытаются путем правового произвола сорвать досрочные выборы Измаильского городского председателя.

Как указывают авторы документа, «директоры школ и других учебных учреждений в устном режиме получают от властей распоряжения с требованием под угрозой увольнения немедленно закрыть помещения избирательных участков, находящихся в их зданиях». С целью срыва выборов задействованы даже сотрудники противопожарных служб: инспекторы МЧС «по шаблонным предписаниям опечатывают избирательные участки», созданные согласно соответствующим решениям ЦИК и Измаильской городской территориальной избирательной комиссии.

Параллельно под давлением властей правоохранительные органы инициировали «расследование в отношении директора коммунального предприятия «Измаильская типография», где отпечатаны на законных основаниях избирательные бюллетени по выборам городского председателя Измаила, - говорится в обращении, чем оказывается «давление на директора типографии, чтобы тот подал заявление об увольнении по собственному желанию».

Между тем, подчеркивается в документе, «избирательные бюллетени уже отпечатаны, их охраняет милиция. Все избирательные участки и комиссии нормально работали, пока «власти не начали активно вмешиваться в избирательный процесс».

Сейчас их усилиями в городе воцарилась атмосфера «страха, временно закрываются магазины предпринимателей, так или иначе участвующих в выборах», участились «заказные» финансовые проверки территориальной избирательной комиссии». Кроме того, «тотальные проверки начались также в отношении предпринимательской деятельности членов партии «Сильная Украина» и бизнесменов, разместивших на своих рекламоносителях эмблематику партии и ее кандидатов».

Кандидаты в мэры Измаила призывают руководство Украины выполнить надлежащим образом свои государственные полномочия по гарантированию конституционных прав граждан, пресечь произвол местных чиновников, препятствующих волеизъявлению измаильчан, «не дать растоптать Конституцию Украины и законы страны».

Напомним, глава Одесской ОГА заявил 27 июля на коллегии облгосадминистрации, что назначенные на 1 августа выборы Измаильского городского председателя «являются незаконными, их проводят бандитские группировки, которым способствует Измаильский городской совет». В частности, он утверждал: «Выборы проводят, незаконные выборы, частные выборы проводят. Будет дана жесткая оценка всем. Я требую от правоохранительных органов оценки, вплоть до уголовных дел. Там практически при власти находятся бандитские группы, которые считают, что город Измаил – их собственность, и они проводят частные выборы…».

В свою очередь, председатель Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО высказал удивление в интервью УНИАН по поводу попрания избирательного законодательства со стороны главы Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУКА и части депутатов Измаильского горсовета, входящих во фракцию Партии регионов, которые общими усилиями фактически срывают выборы Измаильского городского председателя, назначенные на 1 августа текущего года.

В частности, глава Одесской облорганизации КИУ Анатолий БОЙКО напомнил в интервью УНИАН, что «не так давно Конституционный Суд Украины рассматривал на своем заседании аналогичную ситуацию с выборами в Тернополе и вынес вердикт – назначенная парламентом страны дата досрочных выборов не подлежит переносу на более поздние сроки. Тем более что ЦИК принял постановление ВР Украины к исполнению и готовит совместно с Измаильским теризбиркомом выборы мэра города».

«Возникает резонный вопрос, - акцентировал председатель облКИУ, - зачем буквально в канун законных выборов городского председателя направлять в Измаил спецкомиссию во главе с первым замом губернатора Натальей ЧЕГОДАРЬ и начальником облКРУ Мариной ЗИНЧЕНКО, причем с приказом «разобраться с ситуацией в Измаиле, вплоть до возбуждения уголовных дел»? Неужели в ОГА уже и не скрывают, что намерены любым способом сорвать местные выборы?»

По мнению других экспертов, эти меры, предпринимаемые одесской власти, и прежде всего руководством облорганизации Партии регионов во главе с Э.МАТВИЙЧУКОМ, связаны, скорее всего, с тем, что местные «регионалы» опасаются проиграть на досрочных выборах главное кресло в Измаиле - втором по значению городе Одесской области - политической силе Сергея ТИГИПКО. Поскольку именно представитель партии «Сильная Украина» Андрей АБРАМЧЕНКО может реально победить 1 августа своих конкурентов, в том числе - от Партии регионов.