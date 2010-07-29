Герман: деньги МВФ стали костью в горле Тимошенко

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает “антинародной и антигосударственной” позицию лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в вопросе по поводу получения Украиной кредита Международного валютного фонда.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН по поводу заявлений Ю.ТИМОШЕНКО, в которых она отмечает, что деньги МВФ “будут использованы властью для коррупционных расчетов с компанией “РосУкрЭнерго”.

По мнению А.ГЕРМАН, то, что решение МФВ о предоставлении Украине кредита вызывает негативную реакцию у Ю.ТИМОШЕНКО”, еще раз подтверждает – она не сделала надлежащих выводов из своего поражения на выборах Президента Украины.

“Деньги, которые поступят от МФВ, и которые станут значительным стимулом для развития промышленности, для преодоления кризиса в Украине, стали костью в горле Ю.ТИМОШЕНКО”, - отметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, “вместо того, чтобы поблагодарить мир за поддержку Украины, ТИМОШЕНКО вылила очередную порцию желчи и злобы”.

“Это – антигосударственная поза. Это – антинародная позиция. К сожалению, поражение на минувших выборах так ничему и не научило Ю.ТИМОШЕНКО. А значит – ее ожидает провал и на осенних выборах в местные советы. Просто Украина и мир имеют достаточно озлобленной женщины, которая не умеет подниматься над собственными амбициями”, - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. “на помощь власти в проведении реформ и на экономическое урегулирование”.

Кредит рассчитан сроком на 29 месяцев. Сразу же Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. дол.

В то же время оппозиционное правительство Украины в своем заявлении от 29 июля выразило сожаление по поводу решения Международного валютного фонда по поводу открытия кредитной линии для Украины в размере 15 миллиардов долларов. “Мы убеждены, что эти средства будут использованы властью для коррупционных расчетов с компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с позорно проигранным в июне этого года Стокгольмским арбитражем, о чем неоднократно в своих публичных обращениях говорила Юлия ТИМОШЕНКО”, - отмечается в заявлении.

Оппозиционное правительство Украины также выразило надежду, что МВФ “пересмотрит свое решение в пользу государства Украина, а не правящего режима”.