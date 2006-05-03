Мороз и Тимошенко назвали Виктору Ющенко еще один крайний срок

Для обсуждения вопроса о создании Коалиции демократических сил председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагают Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО встретиться не позже 5 мая.

Об этом говорится в открытом письме А.МОРОЗА и Ю.ТИМОШЕНКО к Президенту Украины, переданном УНИАН пресс-службой СПУ.

Они констатируют, что на выборах 26 марта “большинство избирателей поддержало партии (блоки) демократического направления (БЮТ, НСНУ, СПУ)”, что, по мнению политиков, дает возможность вместе с Президентом обеспечить демократическое развитие государства, продолжить реализацию Программы Президента Украины “Десять шагов навстречу людям”.

“Как известно, - напоминают А.МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО, - наши политические силы четко высказались за создание Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины в составе фракций БЮТ, НСНУ, СПУ”. Лидеры БЮТ и СПУ считают, что “243 народных депутата Украины, которые избраны по спискам названных партий (блоков) в Верховную Раду, могут довольно быстро создать такое большинство и назначить правительство”.

Они подчеркивают свою позицию, которая заключается в том, что “в интересах Украины должно быть налажено тесное сотрудничество Коалиции демократических сил и назначенного ею правительства с Президентом Украины”.

С целью обсуждения вопросов стратегии развития Украины, формирования Коалиции демократических сил, назначения нового состава правительства, отработки процедур сотрудничества Коалиции с Президентом Украины А.МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО считают необходимым начать непрерывный диалог между лидерами БЮТ, НСНУ, СПУ и Президентом Украины.

Для обсуждения названных проблем А.МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО предлагают главе государства встретиться не позже 5 мая 2006 года.

Также они отмечают, что “попытка организовать такую встречу через Секретариат Президента Украины результата не дала”.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что В.ЮЩЕНКО не будет вмешиваться в переговорный процесс по созданию коалиции в Верховной Раде Украины, поскольку это не является его функцией.

Сегодня В.ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Литву.