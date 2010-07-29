Луценко считает, что взрыв в церкви спровоцировала власть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен собрать Совет Церквей и подтвердить конституционное положение о равенстве всех конфессий и принцип отделения церкви от государства.

Такое убеждение высказал бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«Взрыв в запорожском храме является знаковым для украинского общества в условиях новоизбранной власти. Это, однозначно, реакция на невиданное раньше административное и пропагандистское давление власти в пользу одной из десятков существующих в Украине конфессий. Как минимум, такая деятельность вызвала активность неизвестного пока еще преступника», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Он убежден, что «нельзя отбрасывать и версию искусственно организованного заинтересованными лицами, в том числе и зарубежными, взрыва для нагнетания межконфессионной истерии в Украине”. ”В условиях неудовлетворения населения запланированным повышением цен и тарифов это могло быть использовано кукловодами, в качестве объединяющего мотива на предстоящих местных выборах», - предположил лидер «Народной самообороны».

«В любом случае, такое чрезвычайное событие требовало бы соответствующей реакции высшей власти в Украине. Поручение ЯНУКОВИЧА уставшему от четырехмесячной работы и разнеженному в отпуске МОГИЛЁВУ сделать все для раскрытия этого преступления - правильное. Но недостаточное. С моей точки зрения, Президент должен срочно собрать Совет Церквей, на котором перед всем народом подтвердить конституционное положение о равенстве всех конфессий и принцип отделения церкви от государства», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«В противном случае недовольство грубой пропагандой в пользу одной из конфессий может и впредь приводить к подобным трагическим случаям. Трагических не только для пострадавших лиц, но и для мирного будущего нашего государства», - добавил лидер «Народной самообороны».