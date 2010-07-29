Хандогий едет послом в Великобританию

14:38, 29 июля 2010
Политика
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Янукович подписал указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил послов в двух странах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ о назначении Владимира ХАНДОГИЯ Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Еще один Указом глава государства назначил Павла СУЛТАНСКОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур.

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