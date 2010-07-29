Суд запретил съемку заседания по иску ТВі к Януковичу

Сегодня в 10.00 состоялось заседание Высшего административного суда Украины по иску ООО «Телерадиокомпании «ТелеРадиоСвит» (телеканала ТВі) к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно отмены указа о назначении председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО членом Высшего совета юстиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

Председательствующая судья ВАСУ Светлана ГОЛОВЧУК во время открытого заседания запретила съемку присутствующим журналистам электронных СМИ.

При этом в пресс-службе отметили, что ст.12 ч. 8. Кодекса административного судопроизводства четко указывает, что «лица, присутствующие в зале судебного заседания, могут использовать портативные аудиотехнические средства. Проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также трансляция судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, принимающие участие по делу, кроме тех, которые являются субъектами властных полномочий».

Как сообщалось, канал ТВі считает, что “председатель СБУ и телемагнат В.ХОРОШКОВСКИЙ ввел в заблуждение Администрацию Президента Украины, не сообщив, что не имеет законного права занимать эту должность”. Телеканал ссылается на статью 6 Закона Украины «О Высшем совете юстиции», который указывает, что на должность члена ВСЮ может быть рекомендован гражданин Украины, который имеет стаж работы в области права не меньше десяти лет. Вместе с тем из биографии В.ХОРОШКОВСКОГО следует, что он такого стажа не имеет. Требования этой статьи не распространяются только на лиц, которые входят в состав Высшего совета юстиции по должности, а это: председатель Верховного Суда Украины, министр юстиции Украины и генеральный прокурор Украины. Должность председателя Службы безопасности Украины не входит в этот перечень.