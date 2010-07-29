Le Temps: Патриарх Московский приехал в Украину как к себе домой

Визитом с политическим подтекстом называет пребывание Патриарха Московского Кирилла в Украине французское издание Le Temps.

"В понедельник по случаю визита патриарха Кирилла в центре Киева прошли акции протеста, организованные ультраправыми группировками; к их критике присоединилась часть интеллигенции и других слоев населения, а оппозиционная пресса назвала патриарший визит неприличным и "антиукраинским", - пишет Le Temps. Патриарх Московский и всея Руси приехал в Украину "как к себе домой", отмечает издание. Отстаиваемая им идея "русского мира" раздражает сторонников подлинной независимости Украины от своего великого соседа, подчеркивает газета.

По мнению корреспондента Матильды Гоанек, визит патриарха имеет политический акцент. "В этом визите нет ничего духовного, - заявил патриарх Филарет, возглавляющий Украинскую православную церковь, не признающую главенства Москвы. - Даже российские политологи считают Кирилла в первую очередь политиком и дипломатом, а потом уже патриархом".

Связи украинского президента Виктора Януковича и Московского Патриархата сейчас крепки как никогда, продолжает газета. По мнению аналитика Марьяны Карапинки, начало неравноправия двух церквей было положено еще при вступлении Януковича в должность, когда его благословил только Кирилл, а традиционная экуменическая молитва была отменена. С февраля полным ходом идет экономическое и политическое сближение Киева и Москвы, а визит патриарха Кирилла подтверждает опасения националистических кругов относительно религиозного сближения. "Сегодня существует соблазн навязать одну партию и одну церковь, но я не думаю, что это сработает, - считает Марьяна Карапинка. - Единство политической и религиозной власти представляет опасность как для государства, так и для церкви в украинских условиях. Возможно, это подходит России, но здесь это не эффективно, потому что Украина - не монолитная страна, и ни одна из церквей не должна доминировать во власти".