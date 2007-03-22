БЮТ обнаружил в Верховной Раде фальсификацию подписи

БЮТ заявляет о фальсификации подписи члена фракции БЮТ Ольги БОДНАР при голосовании за членов Высшего совета юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, обнаружила фальсификацию народный депутат фракции БЮТ Елена БОНДАРЕНКО.

Она сообщила, что всегда во время любых голосований берет себе копии результатов.

«В том числе сегодня я взяла со всех столов листы, в которых расписываются депутаты за бюллетень во время голосования. Я стала проверять относительно наших коллег по блоку, по оппозиции, кто из них брал бюллетени, и выяснила, что напроти фамилии БОДНАР стоит подпись», - сказала Е.Бондаренко.

Она сообщила, что сразу показала эту подпись главе счетной комиссии, а затем обратилась к О.Боднар, которая сообщила, что не брала бюллетень, не приходила в место, где происходило голосование, и подпись не ее.

«Поэтому имеем в наличии фальсификацию. Насколько мне известно, Ольга БОДНАР уже написала заявление-обращение к председателю счетной комиссии с просьбой расследовать этот инцидент», - сообщила Е.Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада избрала трех новых членов Высшего совета юстиции.

Как сообщил член счетной комиссии ВР, народный депутат Евгений ФИЛИНДАШ, членами ВРЮ избраны Валерий БОНДИК, Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, Владимир ЗАВАЛЬНЮК.

Всего, по его словам, участие в голосовании принял 231 народный депутат Украины. Такое же количество и взятых бюллетеней. Он также прибавил, что один бюллетень был признан недействительным.