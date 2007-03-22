Мартынюк отказался объявить заявление Нашей Украины об исключении Кинаха

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК отказался объявить решение фракции «Наша Украина» об исключении Анатолия КИНАХА из состава фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время вечернего пленарного заседания парламента А.МАРТЫНЮК сообщил, что в президиум ВР поступило заявление лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО об исключении народного депутата А.КИНАХА из состава фракции.

По словам А.МАРТЫНЮКА, в заявлении говорится, что «в связи с грубым нарушением фракционной дисциплины КИНАХ Анатолий Петрович исключается из состава фракции». «Поскольку КИНАХА Анатолия Петровича среди депутатов ВР нет, я не могу объявить такое заявление», - сказал А.МАРТЫНЮК.

При этом отказ А.МАРТЫНЮКА объявить такое заявление был мотивирован тем, что в заявлении допущена ошибка, в частности, относительно отчества А.КИНАХА (в действительности его звать Анатолий Кириллович КИНАХ – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины. Сразу после голосования “Наша Украина” исключила А.КИНАХА из фракции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал позором назначение А.КИНАХА на должность министра экономики. «То, что произошло сегодня с назначением министра экономики, - это позор. Позор морального типа», - сказал он.