НАТО будет стоит украинцам по 5 гривен на брата

Взнос Украины в бюджет НАТО после вступления в Альянс будет составлять около 5 грн. на каждого украинца в год.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ.

«Если завтра, гипотетически, Украина вступила бы в Альянс, то для каждого украинца это стоило бы около 5 грн. в год. Именно такая общая сумма взноса в бюджеты НАТО», - сказал М.ДЮРЕ, добавив: «Конечно, это приблизительные расчеты, но эта сумма рассчитана по формуле, которая использовалась для новых членов НАТО. Например, членство Польши в Альянсе сегодня стоит также около одного доллара в год за одного жителя».

Он отметил, что расчет производиться относительно ВВП.

«Естественно, эти цифры примерные и они могут быть немного больше или меньше», - отметил М.ДЮРЕ.

В то же время он подчеркнул, что не надо забывать, что для вступления в Альянс необходимо провести реформы экономики, вооруженных сил и других секторов, и это, естественно, требует значительно больших затрат.

«Заявление о дороговизне вступления в Альянс - это миф, а проводить реформы Украине придется в любом случае», - уверен представитель НАТО.