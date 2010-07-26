Синод РПЦ призывает украинцев вернуться в «каноническую» Церковь

Священный Синод Русской православной церкви призывает православных христиан Украины, «пребывающих вне единства с Церковью», к возвращению в «каноническую» Церковь.

Соответствующее обращение было принято сегодня на заседании Священного Синода РПЦ в Киево-Печерской Лавре, которое возглавил предстоятель РПЦ патриарх Московский КИРИЛЛ, сообщается на сайте РПЦ.

«Дверь в Церковь открыта. И мы готовы встретить всех возвращающихся под ее кров», - говорится в обращении.

Священный Синод РПЦ считает, что, благодаря «обстоятельствам, которые уходят в прошлое», сегодня «нет преград, не позволяющих вернуться к церковному общению».

При этом в обращении подчеркивается, что «в покаянии нет ничего унизительного», «нет преград, не позволяющих вернуться к церковному общению".

Это уже второе заседание синода РПЦ, которое проходит в Киево-Печерской лавре, замечает Точка.нет. Первое прошло в прошлом году. По словам главы синодального информационного отдела РПЦ Владимира Легойды, Киев уже является синодальной столицей.

Также на синоде было принято решение о созыве архиерейского собора РПЦ, который состоится с 2 по 4 февраля 2011 года.