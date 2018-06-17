Вехи недели. Парадоксальный Азаров, серебряный Тигипко и бесценный Цушко

Украинские политики сбавили активность на период отпусков, оставив «дежурных по стране». К ним присоединился и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, уже второй год подряд в июльскую жару совершающий пастырский визит в Украину.

Пребывание главы РПЦ в Украине государственное телевидение освещает настолько подробно и подобострастно, что невольно задумаешься, не отменили ли еще конституционную норму об отделении церкви от государства. Но потом вспоминаешь, что власть реагирует молчанием на просьбы предстоятеля УПЦ Филарета отпустить до суда Анатолия Макаренко и Игоря Диденко (число задержанных по делу об растаможивании принадлежавшего RosUkrEnergo газа только увеличивается), и понимаешь – все в порядке. Просто всего за год Украина открылась концепции «русского мира», которую активно пропагандирует среди паствы патриарх Кирилл.

Тем временем на подведомственных Главному управлению делами (в просторечии – ДУСе) пляжах нежатся представители власти и оппозиционные депутаты – отдых и тех, и других щедро оплачивают украинские налогоплательщики. Премьер-министр Николай Азаров пообещал, что массового ухода чиновников в отпуск не будет, и правительство продолжит контролировать ситуацию в стране с неусыпной бдительностью. Николай Янович продолжает сетовать на тяжелое наследство, оставленное предшественниками, и обещает, что повышение цен на газ большинство украинцев не заметит благодаря субсидиям от государства. Трудно не согласиться с утверждением премьера «страна обескровлена популизмом», но и новая властная команда никак не может «показать класс» в деле повышения благосостояния украинцев.

Зато политические заявления лидера Партии регионов дают необходимый резонанс: Азаров однозначно дал понять, что является сторонником президентской республики. Вряд ли Николай Янович убежден в непоколебимости своих позиций у правительственного штурвала, скорее, верх взяла партийная дисциплина. Плюс технологическая реакция на распространяющиеся слухи об осеннем увольнении Азарова или его переводе на работу в Национальный банк. Премьер, понятное дело, в отставку не собирается, но после ряда показательно-внезапных голосований коалиции по кадровым вопросам зарекаться не стоит. К тому же программу действий правительства, гарантирующую ему иммунитет от отставки, Верховная Рада до сих пор не приняла.

Подливает масла в огонь вице-спикер Николай Томенко, вспомнивший ремесло политолога. Николай Владимирович утверждает, что Кабмин раздираем противоречиями, а потому осенью в нем стоит ожидать масштабных ротаций. Что касается ситуации в парламенте, то Томенко опасается, что коммунистам и литвиновцам предложат взятку за отмену политической реформы в виде пролонгации полномочий парламента шестого созыва до 2015 года. Предложение заманчивое на первый взгляд, но маловероятное по причине значительной дискредитации депутатского корпуса и негативной реакции Европы на подобный вариант конституционной контрреформы. Своим однопартийцам самый высокопоставленный представитель «Батькивщины» во власти обещает проведение чисток партийных рядов после местных выборов, когда слабые места станут очевидными.

Готовятся к намеченным на 31 октября выборам в местные советы и представители других политических сил. Сергей Тигипко, к примеру, убежден, что «Сильная Украина» сможет занять второе место по стране, и без ее представителей сложно будет сформировать большинство в местных советах. Партию Сергей Леонидович строит с комсомольским задором, стараясь не оглядываться на ситуативных партнеров из «региональной» среды. Потому-то из уст вице-премьера и вырываются сентенции о нехватке политической воли для эффективного реформирования, напоминающие увесистый камень в президентский огород. Со стороны кажется, что Тигипко грамотно подставляется под увольнение, дабы стать вождем третьей силы без вице-премьерского портфеля. Но Виктор Янукович пока удерживается от соблазна продемонстрировать стране, кто здесь больший реформатор.

Сменили своего многолетнего вождя и социалисты, причем Александр Мороз, ставший почетным председателем СПУ, охотно анонсировал избрание своего преемника. В лоно социализма вернулся работать вождем Василий Цушко, история отношений которого с Виктором Януковичем позволяет социалистам надеяться на успешное выступление на местных выборах. Валентина Семенюк-Самсоненко, ставшая жертвой мужского политического шовинизма, была огорчена, но противостоять возвращению Цушко не смогла – не та сегодня в СПУ ситуация, чтобы руководящими кадрами разбрасываться.

Евгений Магда