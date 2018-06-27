Кинах как симптом

Анатолий Кинах, второй номер в списке Блока «Наша Украина», лидер депутатской группы Партии промышленников и предпринимателей, в день празднования 15-летия своей партии принял предложение премьер-министра Виктора Януковича о переходе на работу в правительство. В среду Верховная Рада приняла решение о назначении Кинаха министром экономики. Восемь депутатов его партии со своим будущим еще не определилось.

Прокомментировать переход Анатолия Кинаха из оппозиции во власть мы попросили политиков и политологов.

Борис Беспалый, народный депутат, НУ: КОАЛИЦИЯ ВЫИГРАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ВЕДЬ КИНАХ – ОДИН ПЕРВЫХ ЛИЦ НУ

Наша фракция приняла политическое решение об исключении Анатолия Кинаха из своих рядов. В правовом смысле это решение еще не принято. Но этот нюанс не влияет на политическую позицию фракции.

Коалиция с приходом Кинаха выиграла в нескольких аспектах. Во-первых, число сторонников коалиции выросло, а оппозиции, соответственно, уменьшилось. С другой стороны, Кинах сдаёт свой мандат, и вместо него приходит руховец Богдан Костенюк, депутат трех предыдущих созывов, за которого я лично очень рад, потому что очень его уважаю.

О других представителях Партии промышленников и предпринимателей во фракции говорить рано – они еще не определились. Завтра у них будет политсовет партии, где они проведут «разбор полётов».

Коалиция выиграла также в плане профессионализма, поскольку никак нельзя в профессиональном плане сравнить Макуху и Кинаха, который несравненно выше как управленец. Кроме того, коалиция выиграла психологически, поскольку, кто бы что ни говорил, Кинах – один из первых лиц «Нашей Украины».

В целом, конечно, решение Кинаха не позитивно – ни для фракции, ни для Украины.

Говорить, что бизнесу некомфортно в оппозиции, не совсем правильно. Всем комфортнее во власти. Многие пришли в политику из большого бизнеса, но сегодня мы их рассматриваем все же как политиков, а не как бизнесменов. Если бы у группы Кинаха были исключительно интересы бизнеса во власти, то им было бы выгоднее поддерживать сначала Кучму, а затем Януковича, а не идти против течения в 2003–2004 годах.

Кинах – не первый и не последний, кто переходит на ту или иную сторону. Мороз перешел к Януковичу, а Винский – к Тимошенко. Какие-то миграционные процессы будут, но они будут замедлены тем, что избирательные списки – это большая дисциплина и большая ответственность, и в этом преимущество пропорциональной системы. Кроме этого, предостережением перебежчикам служит и то, что депутаты, которые сами выходят из фракции, теряют мандат.

Анатолий Кириллович, кстати, в свое время перешел из команды Кучмы на сторону народа. В 2003 году он не к Ющенко пошел, он сам баллотировался, а тогда явно сильнее была группа Кучмы. Кинах тогда перешел в оппозицию к Кучме и Януковичу, и это было задолго до Майдана. В случае победы Януковича это имело бы для него серьезные следствия. Из корыстных побуждений такие шаги не делаются.

Я голосовал за его выход из фракции, но это не значит, что я не ценю его мужественный поступок четыре года назад.

Василий Киселёв, народный депутат, ПР: МЫ ПОЛУЧАЕМ СИГНАЛЫ ИЗ БЮТ, ЧТО СКОРО И ЭТА ФРАКЦИЯ ПОСЫПЕТСЯ

Кинах – опытный человек, и его опыт работы в правительстве будет только на пользу государству. А если у кого-то из «Нашей Украины» будет желание перейти в коалицию или голосовать вместе с нами, не переходя в коалицию, то мы это давно прогнозировали и приветствуем эти шаги, потому что очень многие люди устали от того беспорядка, который сегодня создали Тимошенко и Кириленко в Верховной Раде.

Почтенный человек, бывший премьер-министр, вынужден теперь выполнять волю этой женщины... Самодостаточные, уважающие себя люди, не могут идти таким путем.

Переход Кинаха, и даже его депутатов, в коалицию, конечно, не даст возможности создать конституционное большинство в парламенте. Но я уверен, что у нас будет больше 300 депутатов. Мы в последнее время получаем много сигналов, в том числе и из БЮТ, о том, что скоро и эта фракция посыпется.

Владимир Полохало, народный депутат, БЮТ: КИНАХ РАССМАТРИВАЕТ ЮЩЕНКО КАК ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

Здесь нет никакой сенсации – вполне ожидаемый и прогнозируемый шаг со стороны Анатолия Кинаха, ведь он принадлежит к той группе нашеукраинцев, которые с самого начала планировали создание широкой коалиции, были апологетами Универсала и свою политическую перспективу видели в союзе с Партией регионов, а впоследствии с “антикризисной коалицией”. Можно лишь удивляться, что этот процесс затянулся вплоть до марта 2007 года. Но произошло это именно сейчас, в день 15-летия ПППУ, неслучайно (не со стороны Кинаха – он давно ждал предложения и всё делал для того, чтобы такое предложение появилось), поскольку Партия регионов именно сейчас оказывает бешеное давление на Президента. Им было важно сделать сильный политический шаг на его ослабление, дать сигнал Президенту, что большая часть «Нашей Украины» готова следовать примеру Кинаха. ПР делает ставку на срыв договоренностей между БЮТ и НУ, чтобы распылить и ослабить совместную деятельность оппозиции, не допустить досрочных выборов.

12 марта было сделано заявление об объединении оппозиции, и ПППУ не голосовала против объединения. Кинах никак не реагировал ни на само заявление об объединении, ни на требования оппозиции к коалиции.

Кинах – это универсальный постсоветский чиновник, который может работать при любом правительстве или политическом режиме на любой руководящей должности и демонстрирует высший класс политического приспособленчества во все постсоветские времена. Он стал случайным попутчиком Оранжевой революции, потому что воспользовался рейтингом Ющенко и попал сначала на высокую должность первого вице-премьера, абсолютно неадекватную его несуществующим заслугам, а позже, зная, что его никому не известная Партия промышленников и предпринимателей не способна пройти в парламент, прошел туда в составе «Нашей Украины» и стал той «пятою колонной», которая лишь имитировала свою приверженность к демократическим ценностям, без всяких идеологических или политических ориентаций. И эта циничная имитация – хуже всего.

В свое время он смог приспособиться ко всем президентам Украины, и думаю, что сегодня он рассматривает Ющенко как использованный материал, который уже не может удовлетворить его амбиции. Он был «своим» в Партии регионов и воспринимался как их потенциальный член – не удивлюсь, если у него под подушкой был их партбилет.

Заявление Чечетова, что вроде бы 40 депутатов готовы к переходу в коалицию, – это блеф, очередная попытка психологического давления на Президента и раскол оппозиции.

Единичных, эпизодических фактов перехода депутатов из оппозиции в коалицию сегодня нельзя исключать, но думаю, что они будут именно единичными. Не думаю, что переход Кинаха и даже депутатов его партии (если такой состоится) вызовет цепную реакцию. Также не думаю, что такой переход обусловит расцвет политической карьеры Кинаха. Её подъем наблюдался лишь в двух случаях – когда он случайно по стечению обстоятельств стал премьер-министром при Кучме, и во второй раз, когда благодаря имитации и приспособленчеству ему удалось, имея менее 1% голосов избирателей в первом туре, убедить Ющенко в своей нужности и вскочить в вагон Оранжевой революции.

В конечном итоге, Кинах ни тогда, ни сегодня не был и не является влиятельной и значимой политической фигурой. Сегодня его роль – инструмента давления на Президента. И Анатолий Кинах как политический плут и изменник, сознательно на это идет.

Кость Бондаренко, политолог: РЕГИОНАЛЫ СКЛОННЫ К ГРОМКИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ

Следует помнить, что Кинах - очень умный, осторожный человек, а, с другой стороны, за ним стоит ПППУ – сила не только политическая, но и экономическая, та сила, которая в 1994 году сделала Президентом Леонида Кучму и которую в последнее время как-то игнорируют. ПППУ не может быть заложником той ненормальной ситуации противостояния между Кабмином и Секретариатом Президента, а, с другой стороны, Секретариат оказался не в состоянии защитить Союз промышленников и предпринимателей или гарантировать им безопасность в этих условиях.

Происходит четвертая волна перераспределения экономической собственности, и Кинах просто не хочет быть жертвой в этой ситуации: он решил пойти на поклон к сильным оппонентам, заручиться поддержкой и сделать ставку на тех, кто в данной ситуации выигрывает.

Думаю, что никто никому не угрожал и условий не выдвигал – не то время. Просто промышленники и предприниматели понимают, что в условиях, когда рейдерские атаки стали нормальным явлением, когда есть сильные игроки, диктующие условия игры, а Секретариат Президента оказался бессилен в защите их интересов, они решили сделать ставку на победителей. НУ ушла в оппозицию, а большой бизнес в оппозиции быть не может.

Вряд ли Кинах, даже со своей группой, будет тем фактором, который обеспечит коалиции 300 голосов. Это больше пропагандистский шаг, чем реальна помощь коалиции. Что же касается остальных обещанных перебежчиков - тоже представителей большого бизнеса - то они находятся в основном в БЮТ, и здесь уж все будет решаться в зависимости от характера и прочности их связей с Юлией Тимошенко.

Заявление Чечетова о якобы 40 депутатах, готовых перейти в коалицию, иллюстрирует, насколько регионалы склонны к громким заявлениям, в которых они пытаются быть очень оригинальными. Это одно из таких заявлений. В этом же ряду заявление Киселева о намерении провести одновременные парламентские и президентские выборы. Чечетов на следующий день уже мог забыть о своём заявлении. Я не вижу механизмов для ее реализации.

С другой стороны, если Президент и его Секретариат и впредь будут демонстрировать политическое лузерство, то отток депутатов, особенно из НУ, в сторону коалиции не будет прекращаться. Многие люди не довольны объединением с Тимошенко, многие её откровенно боятся. Именно они и являются потенциальными перебежчиками.

Вадим Карасёв, политолог: ПЕРЕХОД КИНАХА СИГНАЛИЗИРУЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ ПРЕИМУЩЕСТВО – НА СТОРОНЕ ЯНУКОВИЧА Я оцениваю этот шаг со стороны Анатолия Кинаха как симптоматичный и символический. Так называемая группа Кинаха, если и совершает какие-то фракционные переходы, то лишь в тот лагерь, который сегодня сильнее. И нынешний поход Кинаха во власть свидетельствует о том, что он считает коалицию и Януковича более сильной стороной, которая на данном этапе и в конкретной ситуации переламывает ситуацию на свою пользу.

Не думаю, что Кинах откроет процесс широкой миграции из оппозиции в коалицию. Сегодня набрать 300 голосов для “антикризисной коалиции” – задача нереальная. Но даже если речь идет о восьми депутатах (хотя еще не известно, перейдут они в коалицию или нет), то здесь важна символика. Монолитность рядов оппозиции становится проблематичной. Это своего рода сигнал многим группам элит, что сегодня преимущество на стороне Януковича, потому что важна не столько реализация задачи получить 300 голосов, сколько именно подача сигналов.

С другой стороны, это отнюдь не говорит о том, что игра закончилась. Она идет – с переменным успехом. Когда объединялась оппозиция, преимущество было на её стороне. Сейчас маятник качнулся в противоположную сторону. Но эта победа коалиции не решающая.

Кинаху предложили кресло министра экономики, и он решил, что лучше синица в руках. Будут досрочные выборы то ли будут, то ли нет, а тут всё ясно.

Кроме того, мы же не знаем сегодня возможной конфигурации оранжевых сил на досрочных выборах. Возможно, там будет другой принцип формирования списков. Возможно, Кинаха не устраивает радикализация «Нашей Украины» и переход в оппозицию. Одно дело, когда «Нашей Украиной» руководили бизнес–группы: Порошенко, Мартыненко, Третьяков, - и совсем другая, когда ею руководят более радикально настроенные национал-демократы типа Кириленко, и сами методы борьбы стали радикальными. Кинах себя в этом раскладе чувствует себя лишним.

Этот шаг Кинаха действительно не удивляет, потому что в Украине уже сложилась практика, когда малые политические группы, не имея самостоятельного рейтинга, проходят во власть прицепным вагоном, действуют сугубо конъюнктурно. Они настолько малы и невлиятельны, что быть при власти могут лишь в связке с сильными. Как только сильный слабеет, они выбирают кого-то более сильного.

Еще одна особенность украинской политики, которую иллюстрирует Кинах, – непропорциональность представительства во власти, когда невлиятельные силы, не имеющие реальной электоральной поддержки, представляют власть. СПУ взяла 5%, а в результате получила должности спикера, министров транспорта, образования и внутренних дел, плюс ФГИУ. То же с Кинахом. Невлиятельных политиков легко купить влиятельными должностями.

Галина Ключковская