Путин об Украине, демпинге, текучке и сырых темах

Премьер-министр РФ Владимир Путин убежден, что все экономические проблемы в отношениях России и Украины, несмотря на их большое количество, будут решены, сообщает РИА "Новости".

"Торговый оборот вышел на докризисный уровень, но у нас еще очень много проблем", - отметил российский премьер, подводя итоги переговоров с главой украинского государства Виктором Януковичем.

Что касается текущих планов, то они, по словам Путина, связаны с торговым оборотом.

"У нас идет ряд антидемпинговых расследований, на Украине открыты расследования, хотя мы договорились этого не делать. Рассматривается вопрос о возможных ограничениях на поставку российского стекла на Украину. Украина просит увеличить или не снижать объемы покупаемых на Украине нашими нефтегазовыми компаниями трубной продукции", - перечислил премьер.

"Все это текучка, но она важна для конкретной экономической деятельности, для конкретных предприятий", - уверен Путин.

Он признал, что существуют некоторые противоречия между российскими и украинскими предприятиями и министерствами. "Но они носят бытовой характер: мы находим взаимоприемлемые развязки", - сказал премьер.

По его словам, объединение украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" на встрече не обсуждалось.

"Мы говорили о проблемах в наших отношениях в сфере энергетики, о развитии трубопроводного транспорта, о развитии ГТС Украины, о возможном участии России в различных проектах", - уточнил премьер, добавив, что пока эти темы "сырые".

Вопрос Черноморского флота также не обсуждался на переговорах Путина и Януковича.

Премьер сообщил, что в воскресенье, в День Военно-морского флота РФ, по поручению президента России Дмитрия Медведева в празднованиях в Севастополе примет участие спикер Госдумы Борис Грызлов.

Глава правительства добавил, что одной из целей его краткого визита на Украину было личное поздравление Виктора Януковича с днем рождения.