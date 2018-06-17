Преемник Мороза перед СПУ присягнул на верность Януковичу (фоторепортаж)
Передать партию не помешало даже то, что Мороз прочит тоталитаризм из-за усиления ПР, а Цушко получил "благословение" у ее лидера... И предупредил прямо: выполнять программу партии не обещает...
Делегатов XVІ внеочередного съезда СПУ, который проходил в Украинском доме в Киеве, держали в черном теле. “Из всех благ цивилизации – лишь туалет”, - так описал ситуацию корреспондент УНИАН.
|Вместо прохладительных напитков делегатам съезда СПУ предлагали горячие речи
Организаторы социалистического съезда в 30-градусную киевскую жару не позаботились обеспечить своих однопартийцев хотя бы водой. В Украинском доме даже буфет был закрыт, поэтому оставался лишь “мелкоуголовный способ” разжиться бутылкой желанной жидкости – стащить со стола президиума. Зачем социалистам понадобилась такая “аскетическая” организация, осталось неизвестным. Разве что истощенные жаждой и многочасовым сидением в зале делегаты должны были стать менее придирчивыми к поразительным разночтениям в заявлениях своих лидеров: прежнего, новоизбранного и пролетевшей...
|СПУ не может наблюдать за возвратом к тоталитаризму
Александр Мороз предупредил однопартийцев о тревожной перспективе: у Партии регионов есть желание сделать фактически однопартийную систему, что очень опасно для Украины. Концентрация власти в одних руках и доминирование регионалов непременно обернется катастрофой для государства. Поэтому партия не может и не должна пассивно наблюдать за возвращением к тоталитаризму.
Мороз отметил, что политика нынешней власти «не совпадает с нашей во многих вопросах». СПУ не должна поступаться своими принципами, и если будет идти речь о сотрудничестве с властью в вопросах борьбы с коррупцией, или изменений в жилищно-коммунальном секторе, принципиальные позиции социалистов не могут быть платой за понимание. А в целом СПУ готова быть в оппозиции к власти.
|Будущая «правая рука» уже наладила отношения с патроном
Валентина Семенюк-Самсоненко, которую Мороз не так уж и давно обещал сделать своей преемницей, но потом отчего-то передумал, заявила, что партии изменили собственные идеологи. Потому что заигрывали с либералами, были неискренни, говорили одно, писали другое, допустили расцвет кулуарщины и борьбу каждого против всех в рядах партии. А в придачу отошли от идеологических принципов и позволили капиталистам диктовать условия.
Так что она предлагает «моральное очищение и сильную организационную работу».
|Что же делать? И поступаться принципами нельзя, и партию уже предали…
Известного путешественника в Париж, первого секретаря политсовета Николая Рудьковского интересовали исключительно символические вопросы. Партийную символику нужно менять и срочно, ведь СПУ уже несколько лет является членом Социнтерна, но до сих пор “мучается” с серпом и молотом, тогда как приятнее была бы роза. К тому же Рудьковский видит желательные перемены в закреплении в уставе партии положения о малиновом цвете ее флага.
|Новым главой СПУ Мороз назвал Цушко за несколько дней до начала съезда
А Василий Цушко, которого Мороз назвал своим преемником, даже не ожидая решения съезда, выступил категорически против оппозиционности СПУ. Потому что партии нужно партнерство с властью “ради созидания”. Он напомнил, что на выборах сам был доверенным лицом Виктора Януковича, а СПУ поддерживала нынешнего президента. «А теперь что – давай ату его», - сурово спросил Цушко у делегатов.
|Мое назначение главой СПУ с Януковичем согласовано…
Лично он не собирается не то, что травить действующего президента, но и даже уходить с должности министра экономики. Более того, благословение на свое возможное избрание лидером социалистов он получил лично у Януковича. Поэтому партийцы должны принять во внимание, что как министр экономики Цушко непременно будет подписывать решения, которые “не отвечают программе партии”.
|Я - категорический противник оппозиционности, партия должна руководствоваться принципом «партнерство ради созидания»
Идея избрать для партии лидера, который не будет выполнять ее же собственную программу настолько увлекла собравшихся, что двое конкурентов: Виктор Суботин та Валентина Семенюк-Самсоненко сразу заявили о самоотводе. А последняя еще и прибавила, что готова быть «правой рукой» Цушко всячески и помогать ему в работе (правда, не уточнила, в министерской или партийной).
|Цушко призвал однопартийцев сделать все ради победы на местных выборах
Уставшие и разморенные делегаты хотели уж на скорую руку поднять карточки и покончить с этим действом, но единственный оставшийся кандидат кокетливо предложил провести тайное голосование. Пришлось ждать еще больше часа, пока комиссия вычеркивала из бюллетеней двух “ушельцев”...
|«Если вы рассчитываете, что завтра Цушко найдет спонсора в лице нескольких олигархов, то нужно понимать, что... кто платит за музыку, тот танцует девушку»
В результате Цушко стал новым главой СПУ, а Мороз – главой почетным. Из 302 делегатов “зажаренного съезда” за такую перестановку проголосовали 255, против – 33. Еще 14 социалистов оказались настолько измученными, что не смогли отыскать в бюллетне единственную не вычеркнутую фамилию.
Неизвестно, была ли в числе тех, кто голосовал ”против” госпожа Семенюк-Самсоненко, но во время открытых голосований она регулярно отмечалась в рядах несогласных. У этой пани, которая так и осталась в одном шаге от желанной должности, таки есть своя принципиальная позиция...
Анна Ткаченко Фото Владимира Гонтара / УНИАН
Фото Владимира Гонтара / УНИАН