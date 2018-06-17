Преемник Мороза перед СПУ присягнул на верность Януковичу (фоторепортаж)

Делегатов XVІ внеочередного съезда СПУ, который проходил в Украинском доме в Киеве, держали в черном теле. “Из всех благ цивилизации – лишь туалет”, - так описал ситуацию корреспондент УНИАН.

Организаторы социалистического съезда в 30-градусную киевскую жару не позаботились обеспечить своих однопартийцев хотя бы водой. В Украинском доме даже буфет был закрыт, поэтому оставался лишь “мелкоуголовный способ” разжиться бутылкой желанной жидкости – стащить со стола президиума. Зачем социалистам понадобилась такая “аскетическая” организация, осталось неизвестным. Разве что истощенные жаждой и многочасовым сидением в зале делегаты должны были стать менее придирчивыми к поразительным разночтениям в заявлениях своих лидеров: прежнего, новоизбранного и пролетевшей...

Александр Мороз предупредил однопартийцев о тревожной перспективе: у Партии регионов есть желание сделать фактически однопартийную систему, что очень опасно для Украины. Концентрация власти в одних руках и доминирование регионалов непременно обернется катастрофой для государства. Поэтому партия не может и не должна пассивно наблюдать за возвращением к тоталитаризму.

Мороз отметил, что политика нынешней власти «не совпадает с нашей во многих вопросах». СПУ не должна поступаться своими принципами, и если будет идти речь о сотрудничестве с властью в вопросах борьбы с коррупцией, или изменений в жилищно-коммунальном секторе, принципиальные позиции социалистов не могут быть платой за понимание. А в целом СПУ готова быть в оппозиции к власти.

Валентина Семенюк-Самсоненко, которую Мороз не так уж и давно обещал сделать своей преемницей, но потом отчего-то передумал, заявила, что партии изменили собственные идеологи. Потому что заигрывали с либералами, были неискренни, говорили одно, писали другое, допустили расцвет кулуарщины и борьбу каждого против всех в рядах партии. А в придачу отошли от идеологических принципов и позволили капиталистам диктовать условия.

Так что она предлагает «моральное очищение и сильную организационную работу».

Известного путешественника в Париж, первого секретаря политсовета Николая Рудьковского интересовали исключительно символические вопросы. Партийную символику нужно менять и срочно, ведь СПУ уже несколько лет является членом Социнтерна, но до сих пор “мучается” с серпом и молотом, тогда как приятнее была бы роза. К тому же Рудьковский видит желательные перемены в закреплении в уставе партии положения о малиновом цвете ее флага.

А Василий Цушко, которого Мороз назвал своим преемником, даже не ожидая решения съезда, выступил категорически против оппозиционности СПУ. Потому что партии нужно партнерство с властью “ради созидания”. Он напомнил, что на выборах сам был доверенным лицом Виктора Януковича, а СПУ поддерживала нынешнего президента. «А теперь что – давай ату его», - сурово спросил Цушко у делегатов.

Лично он не собирается не то, что травить действующего президента, но и даже уходить с должности министра экономики. Более того, благословение на свое возможное избрание лидером социалистов он получил лично у Януковича. Поэтому партийцы должны принять во внимание, что как министр экономики Цушко непременно будет подписывать решения, которые “не отвечают программе партии”.

Идея избрать для партии лидера, который не будет выполнять ее же собственную программу настолько увлекла собравшихся, что двое конкурентов: Виктор Суботин та Валентина Семенюк-Самсоненко сразу заявили о самоотводе. А последняя еще и прибавила, что готова быть «правой рукой» Цушко всячески и помогать ему в работе (правда, не уточнила, в министерской или партийной).

Уставшие и разморенные делегаты хотели уж на скорую руку поднять карточки и покончить с этим действом, но единственный оставшийся кандидат кокетливо предложил провести тайное голосование. Пришлось ждать еще больше часа, пока комиссия вычеркивала из бюллетеней двух “ушельцев”...

В результате Цушко стал новым главой СПУ, а Мороз – главой почетным. Из 302 делегатов “зажаренного съезда” за такую перестановку проголосовали 255, против – 33. Еще 14 социалистов оказались настолько измученными, что не смогли отыскать в бюллетне единственную не вычеркнутую фамилию.

Неизвестно, была ли в числе тех, кто голосовал ”против” госпожа Семенюк-Самсоненко, но во время открытых голосований она регулярно отмечалась в рядах несогласных. У этой пани, которая так и осталась в одном шаге от желанной должности, таки есть своя принципиальная позиция...