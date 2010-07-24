Путин после Януковича поедет к байкерам?

Премьер-министр России Владимир ПУТИН прибыл в Крым для встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с руководителем российского правительства приземлился в аэропорту «Бельбек» под Севастополем. Оттуда В.ПУТИН направится на Южный берег Крыма, где проводит отпуск В.ЯНУКОВИЧ.

В «Бельбеке» российского премьера встречали руководители автономии, Севастополя и командующий Черноморским флотом РФ Владимир КОРОЛЕВ.

Не исключено, что после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ПУТИН посетит международный байкерский слет, который открылся накануне в районе Севастополя.