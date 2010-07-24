Семенюк-Самсоненко: идеологи СПУ предали партию

Один из лидеров СПУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет, что идеологи СПУ предали партию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на съезде СПУ, который проходит сегодня в Киеве.

По ее словам, происходило «заигрывание с либералами».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что на сегодняшний день «ситуация сложная и для партии, и для государства».

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, одной из основных проблем партии была «неискренность в наших действиях». «Говорим одно, пишем в программах другое, а черные кардиналы организуют кулуарщину, борются друг против друга», - объяснила она.

По ее убеждению, для исправления ситуации в партии необходимо «моральное очищение и сильная организационная работа».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что происходит отход от идеологических принципов партии, а “капиталисты начинают диктовать свои условия”.

В такой ситуации, какие бы кадровые решения ни принимались, это не будет иметь существенного влияния на судьбу партии, считает она.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула, что в таких условиях те, кто ориентируется на капитал, «не смогут отойти от наркотической иглы олигархов».