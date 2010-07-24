Патриарх Кирилл прилетел в Днепропетровск
12:28, 24 июля 2010Политика
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Ступил на землю с хорошим чувством
Сегодня в Днепропетровск из Крыма прибыл патриарх Московский КИРИЛЛ.
Как передает корреспондент УНИАН, после официальной встречи в аэропорту Днепропетровска КИРИЛЛ приветствовал собравшихся. Он заявил, что с хорошим чувством ступил на землю Днепропетровска, славную своей историей и своим настоящим.
Патриарх КИРИЛЛ определил будущее развитие Украины как высокоразвитого государства с развитием Днепропетровска как высокотехнологичного научного центра.
Он также отметил, что на земле Днепропетровщины всегда защищали православие.
Патриарх пожелал жителям города и области хранить традиции крепкой веры и крепких знаний.
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