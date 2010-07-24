Сегодня Мороз отдаст власть в СПУ?
11:13, 24 июля 2010Политика
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Начался съезд социалистов
В Киеве начался XVІ внеочередной съезд СПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде будут рассматриваться вопросы, касающиеся социально-политической ситуации в Украине и задач партийных организаций во время выборов депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.
Также на съезде состоятся выборы руководящих органов СПУ.
Председатель СПУ Александр МОРОЗ перед съездом партии в интервью журналистам выразил убеждение, что лидером партии будет избран Василий ЦУШКО. По его словам, В.ЦУШКО выражают доверие большинство партийных организаций.
В работе съезда принимает участие экс-майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.
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