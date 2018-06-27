Люди Кинаха ушли к Януковичу, чтобы голосовать по велению сердца

Анатолий Кинах ушел работать в правительство Януковича. О будущем группы УСПП в парламентской фракции «Наша Украина» мы разговариваем с вице-президентом УСПП, народным депутатом, пока еще членом блока «Наша Украина» Львом Гнатенко.

Так что, Лев Николаевич, ваша группа УСПП полным составом во главе со вторым номер списка «Наша Украина» Анатолием Кинахом отбывает в “антикризисную коалицию” создавать, так сказать, счастливую и процветающую Украину? Или вы будете сидеть в «Нашей Украине» и саботировать голосования оппозиции?

Завтра состоится политсовет УСПП, где будут присутствовать представители двадцати семи областей. Там и решится, как будет действовать наша группа. А теперь давайте поговорим об экономическом процветании. Я как заворг крупнейшей партии, Союза промышленников и предпринимателей, хочу сказать, что члены нашей партии хотят политической и экономической стабильности. Это когда установленные правила игры не ликвидируются росчерком пера. Это когда ты можешь спокойно говорить с зарубежными партнерами и убеждать их, что правила работы на рынке не меняются в зависимости от смены власти и курса государства. Это когда ты знаешь, что твоя деятельность направлена на созидание.

Вы можете представить Анатолия Кирилловича, который ломится в щитовую и блокирует систему работы Рада? Вы полагаете, что промышленники и предприниматели хотят маршей на Киев и досрочных парламентских выборов? Если вы бывали на наших съездах, то вам наверняка приходилось слышать, что их делегаты хотят стабильности. Дайте нам хотя бы два года спокойной работы, просили меня последний раз руководители крупных предприятий.

Знаете, есть во Франции такой Союз предпринимателей и работодателей. Ни один закон там не считается принятым, если на нем нет подписи союза работодателей. Власть понимает, что все свои решения нужно согласовывать с теми, кто дает стране рабочие места. Как мы можем влиять на ситуацию в этой тряске?

Могли бы не сдавать партию, а просто навязывать «Регионам» свою повестку. Требовать, бороться, в самом блоке у вас много союзников, не желающих досрочных выборов, уже не говоря о самом Президенте...

Говорите, навязывать повестку? А как вам нравится то, что у нас забирали карточки для голосования? И не отдавали, поскольку так сказал руководитель фракции. А как вы расцените то, что нас ставили перед фактом, что подписан договор с БЮТ, в котором содержится требование о досрочных выборах. А потом просили подписать договор. А Кириленко говорит: если хотите, то денонсируйте его.

И, в конце концов, я вспоминаю, как подписывались семнадцать пунктов объединенной оппозиции. Сидят две фракции, во главе стола – Президент. Я говорю, давайте обсудим. Семнадцать требований, возле некоторых из них написано «законопроект такой-то», а номера – нет. Но ведь мы не можем выдвигать требования, вообще не имеющие законодательного подкрепления, не прописывающие механизмы.

Я спрашиваю: зачем идти на обострение ситуации, выставляя ультиматумы? Это заявление составлено по принципу: иди туда не знаю куда, принеси то, не знаю, что. Юлия Владимировна берет бразды собрания в свои руки и говорит: давайте проголосуем. Я тогда воздержался. Я не хочу, чтобы меня ломали через колено.

А Вы думаете, в «Регионах» будете голосовать по велению сердца?

Мы будем голосовать так, как считаем целесообразным. И вы знаете, у нас в УСПП всегда была очень демократическая обстановка, у нас никто ни на кого не давит. И вспомните, в свое время мы приняли решение, что Анатолий Кинах будет баллотироваться в Президенты. Мы набрали менее одного процента, но мы пошли вопреки воле прошлой власти, которая заявила, что она ставит на другого кандидата. Мы самостоятельны в своих решениях.

А что вам достанется от власти за такое понимание ситуации, кроме поста председателя парламентского комитета по нацбезопасности, (который возглавлял Анатолий Кинах) и собственно министерского поста?

Больше ничего. А мы и не претендуем. Я лично глава подкомитета, занимающегося законодательным обеспечением деятельности Вооруженных Сил. И мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, я в этом созыве уже отправил около шестисот депутатских запросов.

Возможно, скоро мы услышим о преференциях в бизнесе, деньгах, которые получила ваша группа?

Я – кадровый военный, генерал-лейтенант, афганец. И если бы мне кто предложил денег, то я бы просто развернулся и ушел. И кого из восьми наших человек вы считаете, можно купить? Довгого, Майко, Онищука или Анатолия Кинаха? Это все самодостаточные политики, а некоторые из них вполне состоятельные люди. И вообще, когда звучат голоса, как за сколько покупают, я спрашиваю: а почему мне не предлагают? Я военный пенсионер, человек небогатый.

А что касается Кинаха… Знаете, если уж я обнялся с человеком, то так с ним и иду по жизни. С Анатолием Кинахом мы идем рука об руку уже семь лет.

И все же, Вы не испытываете чувства неловкости, что уходите из блока?

Я очень долго говорил о том, что блоку нужна стратегия поведения. Ее нет. А есть обострение ситуация и ультиматумы, следование в фарватере БЮТ. Извините, но я за созидание. В своей жизни, я посадил дерево, построил дом, и родил детей. И чем стучаться головой в закрытые двери, я предпочту работать с людьми, которые создают 85 процентов ВВП нашей экономики.

А Вы родили девочек или мальчиков?

Двух девочек и одного мальчика.

Лана Самохвалова