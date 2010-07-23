Посол США выражает обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Украине

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФТ выражает обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.ТЕФТ, который пребывает в Одессе с визитом в связи с завершением украинско-американских учений "Си Бриз-2010", заявил, общаясь с журналистами.

«Хочу отметить, что мы действительно обеспокоены ситуацией со свободой прессы в Украине. Я не могу комментировать подробности ситуации, которая имела место в Одессе (изъятие сотрудниками МВД сервера издания «Свободная Одесса» – УНИАН), но считаю, что свобода прессы является очень важной для того, чтобы демократия была функциональной, эффективной», - сказал посол США.

Он также напомнил, что недавно с визитом в Украине находилась Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН, которая «очень откровенно поднимала вопрос свободы прессы».

«О ситуации с газетой "Свободная Одесса" мы говорили и на встрече с мэром (Одессы) Эдуардом ГУРВИЦЕМ», – отметил Дж.ТЕФТ.

Кроме того, посол поблагодарил одесситов за радушное гостеприимство, с которым были приняты военные специалисты, принимавшие участие в учениях "Си Бриз-2010".

«Я рад, что в ходе совместных учений успешно отработаны основные приемы по борьбе с пиратством и терроризмом», – заявил он в беседе с Э.ГУРВИЦЕМ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на главного редактора оппозиционной газеты «Свободная Одесса» Владимира УЩАПОВСКОГО, сотрудники милиции 22 июля в 22.00 ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещён главный сервер интернет-версии газеты, выгнали из помещения посетителей, избили представителя «Свободной Одессы», вывели из строя оборудование и изъяли сервер издания.

В свою очередь, в Одесском облуправлении милиции утверждают, что уничтожение интернет-версии газеты «Свободная Одесса» произошло случайно – вследствие проведенного милицией рейда-проверки городских интернет-клубов.

Отвечая на запрос УНИАН, сотрудница Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Татьяна САКАРА сказала: «22 июля работниками Управления Госслужбы борьбы с экономическими преступлениями проводилась проверка работы интернет-клубов. В ходе проверки в одном из интернет-клубов, размещенном на территории Приморского района Одессы, правоохранители установили, что на одном из компьютеров используется нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт», - заявила она.

«Действиями работников клуба причинены материальные убытки указанной корпорации. Компьютер изъят, проверка продолжается», - прибавила Т.САКАРА. При этом она не смогла уточнить, сколько интернет-клубов было проверено в ходе рейда, и какие нарушения в их работе обнаружены.

Кроме того, в приемной начальника облУВД Михаила ЯЦКОВА УНИАН отказали в комментарии главного милиционера области: «Михаил Владимирович занят…»

В то же время, редактор газеты В.УЩАПОВСКИЙ опроверг обнародованное заявление ЦОС облуправления милиции о том, что сервер изъят сотрудниками Управления ГСБЭП в связи с тем, что редакцией «Свободной Одессы» использовалась нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт».

«Я официально заявляю: оборудование сервера в действительности было лицензионным. А ссылка на якобы выявленное нарушение прав корпорации «Майкрсофт» - откровенная ложь с целью прикрыть факт нарушения силовиками свободы прессы… Это была спланированная акция с целью силового уничтожения неугодного СМИ, а именно - газеты «Свободная Одесса», - заявил В.УЩАПОВСКИЙ.

Сегодня журналисты газеты «Свободная Одесса» при поддержке активистов ряда общественных организаций провели пикетирование зданий прокуратуры Одесской области и облуправления милиции в знак протеста против действий милиции. Участники акции требовали «пресечь противоправную деятельность сотрудников милиции, наказать виновных в похищении имущества газеты «Свободная Одесса» и вернуть его редакции издания».

В распространенном во время акции заявлении редакции, в частности, говорится, что «утром 22 июля на сайте газеты http://svobodnaya.odessa.ua был опубликован материал под названием “Сколько стоит “честь мундира”?, в котором шла речь о “славном” пути одного из милицейских руководителей – первого заместителя начальника УМВД Украины в Одесской области Анатолия БАХЧИВАНЖИ, являющегося куратором Управления ГС БЭП области, его участии в коррупционных схемах и истории получения ним генеральских погон».

В других публикациях вскрывалась подоплека, как указывается в документе, взаимоотношений и покровительства облпрокурором Василием ПРИСЯЖНЮКОМ местечкового деятеля, «пытающегося слыть лидером партии “Родына” Игорем МАРКОВА», а также подобных отношений «с нынешним номинантом на должность прокурора Одесской области (пока еще прокурором Николаевской области) Николаем СТОЯНОВЫМ».

«Можно предположить, что именно эти материалы послужили причиной столь яростной атаки милиции на независимое издание», – утверждалось в заявлении редакции «Свободной Одессы».