Мороз сделал предложение Литвину

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ обратился к спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ, лидерам политических партий и блоков, которые имеют депутатов в составе Верховной Рады Украины V созыва (председателю Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, председателю совета блока “Наша Украина” Роману БЕССМЕРТНОМУ, лидеру Коммунистической партии Украины Петру СИМОНЕНКО), с предложением провести первое заседание новоизбранного парламента 17 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

"В соответствии с Законом о выборах народных депутатов Украины предлагаю провести первое заседание сессии Верховной Рады Украины V созыва 17 мая с.г., поручив рабочей группе из соответствующих представителей подготовить вопросы, которые касаются начала работы сессии", - говорится в обращении А.МОРОЗА.