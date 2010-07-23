Азаров говорит, что шутка Путина про Газпром и Нафтогаз не была шуткой

Правительство рассчитывает в ближайшее время договориться о создании газотранспортного консорциума между Украиной, Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

”Мировая практика знает примеры, когда подобные переговоры ведутся годами, а затем в течение дня достигается результат. Мы же пока продолжительность переговоров измеряем месяцами, однако рассчитываем, что в ближайшее время все-таки договоримся”, - заявил глава правительства, отвечая на вопрос о ходе переговоров о создании международного газотранспортного консорциума.

Он сообщил, что по этому вопросу проведено несколько раундов переговоров с Россией и с Евросоюзом.

По словам премьер-министра, Украина предлагает России предоставить гарантии транзитных поставок, “например, на протяжении 10 лет прокачивать через нашу территорию 150 млрд. кубов газа ежегодно”, а Евросоюзу – “гарантировать закупку этого объема”.

“Без одного из трех партнеров никакой газотранспортный консорциум создать не получится. А поскольку есть три партнера, то, соответственно, у каждого есть свои интересы, и процесс достижения договоренностей осложняется”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Комментируя предложение главы правительства РФ Владимира ПУТИНА объединить российский “Газпром” и “Нафтогаз Украины”, Н.АЗАРОВ отметил: “Это была не шутка. Процесс создания транснациональных объединений характерен для глобальной экономики. Только у нас его искусственно будут политизировать. Но я всегда подчеркиваю, что необходимо все просчитать по одному «железному» принципу: насколько это отвечает стратегическим интересам Украины”.