Азаров отменил запрет на повышение цен на газ в 2010 году

Кабинет министров Украины отменил постановление правительства Юлии ТИМОШЕНКО (№203 от 1 марта т.г.), которым цены на природный газ для населения, теплоснабжающих и промышленных предприятий в текущем году должны были сохраниться на уровне 2009 года.

Соответствующее постановление Кабмина (№616 от 21 июля 2010 г.) обнародовано на правительственном портале.

Напомним, правительство Ю.ТИМОШЕНКО приняло соответствующее постановление уже после проведенных президентских выборов, на которых победу одержал Виктор ЯНУКОВИЧ. Новое правительство во главе с Николаем АЗАРОВЫМ было утверждено парламентом 11 марта т.г..

Цены на природный газ для населения, теплоснабжающих и промышленных предприятий устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

О намерении обжаловать в судах решение о повышении цен на газ для населения уже заявила Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) и Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ).