Тигипко: будем проходить в местные советы по спискам других партий

Лидер партии "Сильная Украина" Сергей ТИГИПКО надеется, что в случае вступления в силу нового закона о местных выборах представителям его партии в регионах, где "Сильная Украина" не сможет принимать участие в выборах самостоятельно, удастся пройти в состав советов по спискам партий, чей рейтинг меньше, однако представительства зарегистрированы раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире "5 канала".

При этом он отметил, что у "Сильной Украины" более года назад зарегистрированы свыше 350 представительств в регионах.

"Если будет подписан закон, то будет очень просто договариваться с теми партиями, которые зарегистрированы (ранее - УНИАН), которые не будут на что-то серьезное претендовать, у которых нет необходимых рейтингов. Возможно, будем заключать с ними какие-то соглашения. Возможно, будем их людей приглашать к себе в партию или в наш блок в местной власти (после выборов) и за счет этого будем продвигать своих людей", - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что в случае, если представители "Сильной Украины" будут идти по спискам других партий, то избиратели будут об этом обязательно проинформированы. "Всегда будем писать - эти люди идут при поддержке "Сильной Украины", - подчеркнул С.ТИГИПКО.

При этом он сообщил, что в регионах штабы "Сильной Украины" уже начали работать, а численность партии активно растет.

"Все наши штабы развернуты и работают. Сейчас мы быстро набираем людей в партию И я хочу сказать, что за последний месяц более 15 тыс. людей подали индивидуальные заявки и вступили в партию. Сегодня в "Сильной Украине" около 52 тыс. членов", - отметил С.ТИГИПКО.