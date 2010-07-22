Лужков: ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что потеря российских позиций в Севастополе недопустима.

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянна. Севастополь - русский город, военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге", - сказал Ю.ЛУЖКОВ сегодня на торжественном приеме, посвященном празднованию Дня ВМФ, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва во все времена продолжала поддерживать Военно-морской флот страны, в том числе и в Севастополе, на северных рубежах, на Дальнем Востоке.

"Мы всегда противостояли тенденциям, которые могли бы привести к развалу Черноморского флота. Так мы приняли меры, чтобы спасти крейсер "Москва", усилили шефство по 18 основным кораблям, подводным лодкам, а также оказывали социальную поддержку", - добавил мэр российской столицы.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЖКОВ 24-25 июля посетит Севастополь.

Ранее, в мае 2008 года, СБУ приняла решение о бессрочном запрете на въезд Ю.ЛУЖКОВА в Украину, в частности, из-за его заявлений относительно того, что Севастополь должен быть возвращен России.

В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины.

Между тем 19 июля Ю.ЛУЖКОВ заявил, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.