Кинах пошел путем Мороза (фоторепортаж)

Кинах пошел путем Мороза (фоторепортаж)

13:35, 21 марта 2007
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Вероятность такого кульбита стала очевидной после вчерашнего празднования 15-летия УСПП. Именно на торжествах прозвучало предложение, от которого Анатолий Кириллович не смог отказаться...

Анатолий Кинах сегодня сел в еще теплое кресло министра экономики. Владимира Макуху ради этого "перешли" на другую работу. При назначении президента УСПП министром проголосовало 255 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в зале. А вероятность такого кульбита стала очевидной после вчерашнего празднования 15-летия Украинского союза промышленников и предпринимателей. Именно на торжествах прозвучало предложение, от которого Анатолий Кириллович не смог отказаться...

Ющенко таки не придет...

 

”У нас такой сюрприз...”

 

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович согласился быть моим первым заместителем в вопросах осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра»

Я їм скажу, що Україна, на жаль, дуже багато часу витрачає на протистояння. А час - це ж гроші...

...плюс Кинах, плюс его 8 депутатов...

”Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...”

Аплодисменты всем и себе персонально

А за Януковичем - как за стеной...

Фото Ивана Фролова

 

 

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