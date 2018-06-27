Кинах пошел путем Мороза (фоторепортаж)

Анатолий Кинах сегодня сел в еще теплое кресло министра экономики. Владимира Макуху ради этого "перешли" на другую работу. При назначении президента УСПП министром проголосовало 255 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в зале. А вероятность такого кульбита стала очевидной после вчерашнего празднования 15-летия Украинского союза промышленников и предпринимателей. Именно на торжествах прозвучало предложение, от которого Анатолий Кириллович не смог отказаться...

Фото Ивана Фролова