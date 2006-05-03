Завтра секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ, 4 мая в 12.00 А.КИНАХ посетит государственный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" в с. Новые Петровцы Киевской области, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны - героями Лютежского плацдарма.

Находясь в музее-заповеднике, А.КИНАХ примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство часовни -колокольни. Секретарь СНБО также пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны – героями Лютежского плацдарма и поздравит их с Днем Победы.

Приглашаются представители средств массовой информации.

Аккредитация проводится сегодня до 18.00 по телефонам: 255-07-25, 234-56-99, 279-74-80.

Сбор представителей СМИ в 10.00 по адресу: ул. Крещатик, 34 (возле здания Украинского союза промышленников и предпринимателей).

Отъезд в с. Новые Петровцы в 10.15.