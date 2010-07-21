Следователь по делу Гонгадзе заикнулся о высокопоставленном лице

Руководитель следственной группы, расследующей дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Александр ХАРЧЕНКО заявляет, что расследование уголовного дела по факту убийства журналиста будет завершено в конце августа.

Об этом он сообщил во время встречи с руководителями международной организации “Репортеры без границ”, которые находятся с визитом в Украине, сообщила УНИАН представитель “Репортеров без границ” в Украине Оксана РОМАНЮК.

По ее словам, в ходе встречи следователь сказал, что наказание по этому делу может понести не только бывший генерал МВД Алексей ПУКАЧ, но и “кто-то из украинских высокопоставленных лиц”. Следователь отказался назвать, кто именно это может быть, ссылаясь на тайну следствия.

А.ХАРЧЕНКО заявил, что расследование дела планируется завершить в конце августа этого года. По его словам, соответственно, суд над А.ПУКАЧЕМ и вероятными заказчиками убийства журналиста может начаться в конце года.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявлял, что расследование уголовного дела по факту убийства Г.Гонгадзе будет завершено в июле-августе.