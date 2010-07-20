Азаров хочет отобрать служебные авто у замминистров

В правительстве Украины планируют существенно сократить количество служебных автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в телеэфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном.

«Буквально в понедельник у меня на совещании обсуждался вопрос в отношении того числа автомобилей, которое нужно оставить в министерствах и ведомствах», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что считает возможным закрепить автомобили за министром и его первым заместителем и оставить 2-3 дежурных автомобиля.

При этом премьер подчеркнул, что в некоторых министерствах на сегодняшний день используется до 25 служебных автомобилей.