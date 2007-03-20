Блок Тимошенко и НСНУ подписали заявление, но не договорились в Кировограде

Кировоградские городские организации партий „Батьківщина” и “Народный Союз Наша Украина”, а также их фракции в городском совете подписали заявление о сотрудничестве, однако не пришли к согласию о дальнейших совместных действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель фракции БЮТ Иван МАРКОВСКИЙ вычеркнул из документа два ключевых абзаца, вместо этого добавил несколько предложений в качестве замечаний, которые фактически перечеркивают содержание заявления.

Представитель БЮТ отказался отменить договоренности фракции с социалистами и коммунистами в горсовете, а также заявить об оппозиционности к городскому председателю Кировограда коммунисту Владимиру ПУЗАКОВУ. Для членов фракции Блока „Наша Украина” именно эти позиции в соглашении были ключевыми.

По словам И.МАРКОВСКОГО, “сегодня БЮТ не может быть в оппозиции к избранному народом мэру и членам Коммунистической и Социалистической партий”.

В свою очередь заместитель руководителя фракции блока „Наша Украина” Александр ДАНУЦА заявил, что для его политической силы вопрос оппозиции к представителям антикризисной коалиции на местном уровне является принципиальным.

„Это следует из текста всеукраинского соглашения между БЮТ и “Нашей Украиной”, а также из слов лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул А.ДАНУЦА.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Кировоградском городском совете с целью создания депутатского большинства объединились фракции БЮТ, СПУ и КПУ. Участники объединения заявили, что стремятся обеспечить легитимность действий мэра В.ПУЗАКОВА.

Руководитель коммунистической фракции Анатолий КАТРЕНКО тогда заявил, что соглашение будет действовать до следующего созыва городского совета Кировограда.

В составе нынешней каденции совета работают 76 депутатов. Из них 32 входят во фракцию БЮТ, 10 - Партии регионов, 9 - блока „Наша Украина”, 6 - Либеральной партии Украины, 5 - Народной партии, 5 - КПУ, 5 - СПУ, 4 - внефракционные.