Колесников переживает, чтоб люди, не знающие английского, не забыли его до Евро

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время рабочей поездки в Донецк проверил состояние подготовки объектов, которые должны быть построены к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в первую очередь, речь идет о строительстве международного аэропорта в Донецке.

По словам вице-премьер-министра, аэропорт был «самым большим «хвостом», который необходимо было «подтянуть» в ходе подготовки к Евро-2012», однако сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком.

«Международный аэропорт в Донецке должен принять первых пассажиров, как на внутренних, так и на международных рейсах уже осенью 2011 года», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он сообщил о планах использования старого здания аэропорта, которое было построено еще 1964 году. По его словам, там планируют развивать административно-деловую авиацию.

«Донецк получит летную школу. Я думаю, что мы найдем возможность, чтобы все дети до 18 лет занимались там бесплатно», - сказал вице-премьер.

Б.КОЛЕСНИКОВ также проверил состояние строительства гостиниц, которые будут принимать гостей во время Евро-2012. Он подчеркнул, что правительство профинансировало подготовку и строительство всех объектов, которые должны быть готовы к финалу чемпионата.

«В том, что все будет построено, вообще нет никаких сомнений», - отметил он.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что на данный момент самым актуальным вопросом остается подготовка персонала к Евро-2012.

«Вопрос подготовки персонала – это вопрос номер один: как нам обучить 120 тыс. человек английскому языку, и к тому же так, чтобы они не забыли его до 1 июня 2012 года?», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ и добавил, что это вопрос уже обсуждался и находится под контролем Министерства образования и науки Украины.