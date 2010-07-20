В БЮТ увидели связь между «газом Фирташа» и каналом «Интер»

Сегодняшнее решение Апелляционного суда города Киева по делу бывшего первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игоря ДИДЕНКО является политическим, а не юридическим, заявил журналистам народный депутат от БЮТ, юрист Сергей ВЛАСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, суд не привел никаких оснований для того, чтобы изменить меру пресечения с подписки о невыезде на задержание и содержание под стражей И.ДИДЕНКО.

“Суд вспомнил лишь, что у ДИДЕНКО есть вид на жительство в Испании. Но этот вид на жительство у него был достаточно давно, и об этом знали и следователи, когда избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он заявил, что сегодня, в соответствии с этим решением суда, любой человек, у которого в паспорте есть виза другой страны, должен сидеть в тюрьме, ведь, по логике суда, человек теоретически может выехать за границу.

“Визы в паспортах сейчас имеют большинство граждан Украины. И любой может быть арестован судом. Это полный абсурд”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он считает решение суда абсолютно беспрецедентным, и отмечает, что суд не принял во внимание ни “письмо народных депутатов, которые готовы были взять ДИДЕНКО на поруки, ни письмо церковного руководства, церковных иерархов, ни письма выдающихся героев Украины”.

“Человек ничего не нарушал. Это беспрецедентный случай в истории, когда тот, кто защищал государственные интересы, кто не давал грабить, кто в 2009 году спас страну от газовой катастрофы, сейчас сидит в тюрьме, исходя из какой-то политической ситуации”, - возмутился депутат.

Он объяснил, чем вызвано преследование И.ДИДЕНКО, напомнив, что председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ неоднократно заявлял, что никто у него не сможет приобрести часть телеканала “Интер”, кроме Дмитрия ФИРТАША, говорится в сообщении.

“Поскольку у ФИРТАША денег нет, он пытается получить их благодаря решению Стокгольмского арбитража. Поэтому здесь все понятно”, - объяснил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время состоял в ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Сегодня, 20 июля, Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении И.ДИДЕНКО.