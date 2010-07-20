Андриевский утверждает, что бюджет Киева требует корректив

Недовыполнение бюджета Киева составит около трех миллиардов гривен. Об этом заявил депутат Киевсовета, один из лидеров Блока Кличко Дмитрий Андриевский. По его словам, такой вывод можно сделать из официальной справки Главного финансового управления КГГА о состоянии выполнения бюджета столицы за полгода. В частности, недовыполнение доходной части бюджета составляет больше 2 млрд гривен, а расходной – 2,3 млрд гривен.

«Эти убийственные для экономики города цифры зафиксированы по состоянию на первое июля, - говорит Дмитрий Андриевский. – И вряд ли ситуация кардинально изменится во втором полугодии. Ожидаемые три миллиарда недовыполнения – это непостроенные школы, детские садики, неотремонтированные дороги, некупленные медикаменты, неоказанная социальная помощь. Уже сегодня сфера здравоохранения недофинансирована почти на 150 млн. грн, жилищно-коммунальное хозяйство - на 350 млн., а социальная защита - на 208 млн. гривен. Это – следствия непрофессионального подхода к формированию главного финансового документа столицы».

«Все помнят, как принимался бюджет-2010 – без обсуждения, с сотнями дополнений, внесенных большинством Черновецкого. Отсюда нереальность и несбалансированность документа. Неудивительно, что бюджет недовыполняется на 12-15%», - отметил депутат.

По убеждению Дмитрия Андриевского, сегодня бюджет Киева нуждается в профессиональных коррективах. «Ни в коем случае нельзя разрешать ситуацию повышением тарифов или ограничением социальных программ. Ситуации с бюджетом это не изменит. Сегодня нам нужно, во-первых, выяснить: кто, когда и где конкретно допускал ошибки, которые привели к ухудшению материального положения каждого киевлянина. И виновные в таких ошибках должны понести суровое, в соответствии с законодательством, наказанием. Во-вторых, нужно определить приоритеты и сконцентрировать бюджетные средства на выполнении важнейших для киевлян программ – подготовке к отопительному сезону, реформе ЖКГ и социальной защите», - прибавил политик.