Сколько Луценко должен Медведько за рекламу?

Обыск в квартире экс-министра внутренних дел Генпрокуратура Украины готовила не хуже „шмона” в „шалмане” особо опасных рецидивистов. “Брали” квартиру лидера „Народной самообороны” Юрия Луценко рано утром, в 6, очевидно, чтобы застать хозяина сонным и “тепленьким”. В двери, по давней привычке следователей советской школы, толкались плечами. Пока хозяева не открыли.

Как не без основания считает народный депутат Давид Жвания, квартиру “терминатора” прокурорские, скорее всего, “пасли”, а разговоры – прослушивали. Ведь пятеро следователей приехали именно в то время, когда Луценко вызывает машину, которая отвозит в школу его детей. "Я допускаю, что прокуратура здесь по периметру, и телефоны прослушивались, а потому они прибыли в то время, на которое была вызвана машина", – сказал Жвания.

Кстати, наличие малых детей во время обыска – это еще со сталинских времен любимая “фишка” следователей. Испуг и слезы детей призваны деморализующим образом влиять на родителей.

Нужно воздать должное нашей отечественной прокуратуре – она явно растет в смысле пиара и информационной “артподготовки”. Сегодня в подконтрольной Ринату Леонидовичу ежедневной газете появилась „страшилка” под апокалиптическим заглавием "Вместе с офисом "Народной самообороны" мог взорваться целый квартал на Печерске". Если верить изданию, в понедельник в подъезде жилого дома на улице Дружбы народов, 17 в Киеве нашли "3 сумки с тротилом и пластидом, а также автомата Калашникова, пистолеты ТТ, "Вальтер" и немецкий пулемет времен войны". Правда, сквозь “источник информации” просматриваются уши вероятных заказчиков прокурорской акции.

Пресс-секретарь Юрия Луценко была должна в стиле знаменитого рассказа Марка Твена „Как я баллотировался в губернаторы” отрицать, что это все - неправда, поскольку офис "Народной самообороны" находится на улице Боженко, возле станции метро "Либидска". Она также отметила, что в понедельник получила информацию от организации "Антикриминальный выбор", который возглавляет брат Луценко Сергей, что территория возле их офиса окружена и что возможны провокации. Вполне уместно пресс-секретарь вспомнила о дежавю 2004 года, когда милиция якобы нашла оружие и взрывные устройства в офисе общественной организации "Пора". Кстати, должностные лица МВД времен Билоконя, которые подбросили “поровцам” все это „хозяйство”, так и остались безнаказанными. Пресс-секретарь также не исключила, что обыск будет проведен не только в квартире Луценко, но и в офисе "Народной самообороны" на Боженко.

В то же время финансист региональных акций “Народной самообороны” Жвания назвал этот инцидент "провокацией чистой воды".

Автор от себя хотел бы добавить, что начатое Генпрокуратурой действо имеет, кроме признаков провокации, также выразительные черты комедии. По словам Луценко, следователи ищут у него какую-то мебель и системные блоки компьютеров, которые вроде бы он получил за выдачу оружия такому себе гражданину Ковалеву. Но среди изъятых в Луценко документов почему-то удостоверение водителя, удостоверения народного депутата прошлых созывов, удостоверение министра внутренних дел, медицинские карточки Луценко, членов его семьи и даже старый членский билет ВЛКСМ.

Однако такого желанного паспорта гражданина Израиля нет. Вместо этого Луценко предъявил следователям документ из Посольства Израиля, полученный в ответ на запрос относительно наличия у него израильского паспорта, в котором содержался негативный ответ по этому поводу.

Кроме того, готовились к изъятию наградной пистолет “Форт” и две пачки денег по 50 и 100 гривен, а также небольшая сумма в долларах. По словам Жвании, по состоянию на 9:40 следователи занимались тем, что перетирали пальцами все купюры, которые им передал Луценко, чтобы установить их подлинность.

Кроме того, следователей заинтересовала природа ручки "Монблан", которую они нашли в квартире Луценко. Они интересовались, откуда она у Луценко и кто ее подарил. Конечно, если “злоумышленник” Луценко держал описанный выше арсенал на Дружбы народов, то и ручка в квартире гипотетического агента “Моссада” на Старонаводницкий должна стрелять миниатюрными ядерными зарядами. Не иначе. Жвания имел все основания допустить, что представители прокуратуры не знали толком, что собственно они ищут.

В конечном итоге, следователи разложили на кухонном столе те страшные вещи, что они должны были изъять у Луценко, и составили их описание. "Никаких компьютерных блоков, мебели или израильского паспорта, которые пришли искать следователи, среди этих вещей, конечно нет", – сиронизировал Жвания.

На вопрос, как чувствует себя Юрий Луценко, Жвания ответил: "Не очень хорошо – он нервничает и пытается защищать свои конституционные права".

Следователи попросили членов семьи Луценко предоставить документы на компьютер, который нашли в комнате сына. "Они хотят, чтобы сын Луценко и жена показали документы, (которые удостоверяют) что этот компьютер приобретен в магазине и за него заплачено наличными", – отметил Жвания.

По “прекрасной” привычке родной прокуратуры, следователи не выдали Луценко постановления суда об обыске и не допустили адвокатов в квартиру. "Следователь говорит, что как только Луценко пойдет с ним в его кабинет, защитников приобщат к процессу", – передал их слова Жвания.

По словам Жвании, санкцию на обыск дал все тот же печальноизвестный Печерский райсуд г. Киева. Один из следователей, которые проводили обыск, вручил Луценко повестку на допрос в Генеральную прокуратуру сегодня на 15.00. По словам депутата-нашеукраинца Катеринчука, Луценко попросил народных депутатов, чтобы они обратились в Генпрокуратуру относительно защиты его конституционных прав, которые, по убеждению экс-министра, грубо нарушаются.

Прежний однопартиец, а в настоящее время политический оппонент Луценко спикер парламента Александр Мороз под давлением депутатов обратился в Генпрокуратуру за разъяснениями. Позвонил Медведько и премьер-министр Янукович, поинтересовался, что там с обыском.

Фракция «Наша Украина» устами своего лидера Вячеслава Кириленко назвала политическими репрессиями инцидент с обыском квартиры Луценко. Фракция Блока Юлии Тимошенко, который, по оценкам экспертов, имеет значительный сегмент общего с “Народной самообороной” электората, играет в молчанку.

Юрий Луценко сообщил, что следователи прокуратуры, которые проводят обыск, пытались запретить ему общаться с журналистами. Однако главный “самозащитник” заявил: «Пока я свободный гражданин и на меня не одели наручники, – я буду давать комментарии».

Что стало причиной всей этой громкой фанаберии?

Сам Юрий Луценко считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по Украине. На вопрос, допрашивали ли его, Луценко ответил: «Они меня так хотят допросить, как я хочу ходить к ним на допросы. Я думаю, что это шоу, чтобы сделать невозможным мое передвижение по Украине».

Действительно, последние события в Харькове принесли довольно хлопот той же прокуратуре, которая должна “в порядке присмотра” отвечать за возможные неприятности при попытках сорвать митинги “Народной самообороны”. С другой стороны, на прокуратуру, по всем признакам, давят и в политическом смысле. Насколько известно автору, один из “оскорбленных” Луценком лидеров ПР Борис Колесников не успокоится, пока Юрий Виталиевич тоже не увидит “небо в клеточку”. А милицейский генерал Николай Джига якобы рассматривает борьбу с Луценко как “джихад” против того, кто “опозорил священный мундир”.

Насколько известно автору, вице-премьер Клюев, который “курировал конструктивные контакты” с Луценко, стремительно теряет влияние внутри клана.

А еще Медведько постоянно слышит упреки в нерасследовании резонансных дел. Так вот вам резонансное дело! Целый экс-министр!

Один вопрос мучает автора: помнят ли в прокуратуре и в Партии регионов, чем заканчивались у нас все попытки запроторить в кутузки политиков-оппозиционеров? Что вышло из “отсидок” Юлии Тимошенко, Михаила Бродского, Андрея Шкиля и многих других? В конечном итоге, и самого Луценко во время акции “Украина без Кучмы!” помытарили по кабинетам следователей. Народ у нас сочувствует обиженным.

Неужели „регионалы” способны на тонкую игру, поднимая рейтинг Луценко во вред Юлии Владимировне? Неужели Медведько работает политрекламистом у Юрия Виталиевича? Сознательно – или бессознательно? И сколько Луценко должен в таком случае ГПУ – “генеральному пиарщику Украины”?

Николай Писарчук