Немецкая пресса - о «хорошо причесанном шефе СБУ»

Мультимиллионер, медиа-магнат, председатель СБУ, член Высшего совета юстиции. Валерий Хорошковский имеет достаточно большой вес во властном аппарате Виктора Януковича. И, как обвиняют оппоненты, якобы часто использует ее для продвижения личных коммерческих интересов, в частности, в медиа-сфере. Поговаривают, что за ростом влияния «газового лобби», к которому якобы принадлежит Хорошковский, с недовольством наблюдают даже «старые вожаки» из провластного лагеря – пишет Конрад Шуллер в немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Гиблый альянс

Первое знакомство с Валерием Хорошковским: на выходных шеф украинской Службы безопасности больше всего любит ездить в своем темно-вишневом Bentley. Однако в рабочие дни, как по крайней мере сообщает интернет-издание «Украинская правда», при всей своей небрежной элегантности пытается выглядеть серьезно и садится в Maybach, удлиненный вариант, шесть метров 25 сантиметров в длину.

Второе знакомство: молодой миллионер, которого новый дружественный России президент Виктор Янукович поставил во главе Службы безопасности Украины (организация, которая со своими 30 тысячами сотрудников почти не изменилась с того времени, как «выросла» из КГБ), недавно допустил несколько промахов. Некоторые операции спецслужбы провалились. Например, Борис Гудзяк, ректор Украинского католического университета во Львове с прозападным ориентированным студенчеством, после нежелательного визита никоим образом не сломался, а настолько громко пожаловался, что в конечном итоге Хорошковский вынужден был извиниться.

О том, что за журналистами ведется систематическая слежка, стало известно, когда директор телеканала «ТВі» Княжицкий «натравил» съемочную группу на мужчин, которые перед зданием телеканала нудились в авто. После чего они, став посмешищем для всей страны, вынуждены были в панике убегать на красный свет. Кульминацией провалов стало кратковременное задержание Нико Ланге, руководителя киевского бюро Фонда Конрада Аденауэра. После того как за Ланге вступились важные лица вплоть до канцелярии бундесканцлера, Хорошковский вынужден был отпустить его и просить, чтобы все представили с формулировкой «недоразумение».

Невзирая на эти ляпы Валерий Хорошковский имеет во властном аппарате Виктора Януковича достаточно большой вес. Как руководитель СБУ он возглавляет структуру, которая фактически совмещает в себе функции трех: секретной службы, полиции и прокуратуры. Поскольку он к тому же является членом Высшего совета юстиции, то судов ему бояться не стоит. И в придачу еще и вес Хорошковского как крупного бизнесмена. До 41 года в качестве менеджера он прошел все сферы постсоветского мачо-капитализма: от банковского сектора через металлургию до медиа-отрасли. С московскими картелями он познакомился в качестве вице-президента российского стального гиганта Evraz, с украинскими – как деловой партнер олигархов Пинчука (трубная промышленность), Гайдука (сталь) и Фирташа (газ). Его состояние одни оценивают в несколько сотен миллионов долларов, другие – более чем в миллиард.

За время своего многомесячного руководства Хорошковский уже не раз продемонстрировал, как можно использовать тройную функцию спецслужбы. По мнению критиков, связанный с ним доминирующий на рынке телехолдинг Inter Media, которым руководит жена Хорошковского Елена, время от времени использовал власть шефа над ведомствами и судами, чтобы потеснить конкурентов. В случае небольшого канала «ТВі» не только шпионили за директором Николаем Княжицким; как говорит Княжицкий, Хорошковский через СБУ получил документы канала и использовал их впоследствии в суде, чтобы забрать у «ТВі» лицензии на вещание. Все остальное довершило его влияние на судей.

Легендарный «5 канал», который во времена Оранжевой революции играл роль рупора «демократического» лагеря, через похожий процесс также оказался в трудном положении. Его владелец, шоколадный фабрикант и прежний министр иностранных дел Петр Порошенко, сказал в интервью этому изданию: если вступит в действие решение о лишении лицензии, которого против «5 канала» тоже добился холдинг Inter Media, то существование канала – под угрозой. Для Хорошковского и его шефа Януковича это стало бы как коммерческим, так и политическим достижением, поскольку «ТВі» и «5 канал» принадлежат к последним телеканалам, которые позволяют себе еще хоть какую-то независимость.

Однако важнейшая властная бечевка Хорошковского пролегает через «группу “РосУкрЭнерго”». Группа, сформированная вокруг этого окутанного слухами газотрейдера (половина которого принадлежит российскому монополисту «Газпрому», а другая половина – таинственным украинским предпринимателям Фурсину и Фирташу) считается чуть ли не самой влиятельной «связкой» в Украине. Подробности неизвестны, однако в интервью данному изданию пресс-секретарь президента Анна Герман не стала отрицать, что совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ принадлежит к спонсорам президентской Партии регионов.

Хорошковский отрицает, что имеет какие-то дела с этим многомиллиардным конгломератом, в котором переплелись российские и украинские интересы. Но информация, что ключевая фигура «РосУкрЭнерго», Дмитрий Фирташ, связан с группой «Интер», которой руководит жена Хорошковского, опционом на покупку, никогда не оспаривалась. Княжицкий, знаток медиа-рынка, даже считает, что именно Фирташ (и «РосУкрЭнерго») является реальной властью в этом крупнейшем медиа-концерне Украины – и тем самым властью, которая стоит за шефом СБУ Хорошковским. Но «группа “РосУкрЭнерго”» захватила еще и другие стратегические высоты. Документы намекают, что под ее влиянием находится также министр топлива и энергетики Бойко. Общество достаточно большое, но и добычу оно получает значительную. По мнению прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко, «группа» благодаря своей власти над государственными органами как раз опять провернула непрозрачную миллиардную сделку – из тех, на которых построены почти все мегасостояния на постсоветском пространстве. Обнародованные недавно документы якобы доказывают, что убыточный государственный газовый концерн «Нафтогаз Украины» во время судебного процесса против «РосУкрЭнерго» (речь шла о 11 миллиардах кубометров газа) неожиданно признал свою вину, - в результате чего «РосУкрЭнерго», этот источник многомиллионных пожертвований для президентской партии, может получить от государства пять миллиардов долларов. В этом «налете» СБУ во главе с Хорошковским ретиво исполнила свою роль. Она приказала арестовать противника «РосУкрЭнерго». А Юлию Тимошенко допросили.

Таким образом, влияние Хорошковского питается частным богатством, близостью к России, контролем над мощным карательным органом, властью над СМИ и влиянием на суды. Его побаиваются даже в собственном политическом лагере. Старые вожаки, такие как стальной и угольный магнат Ринат Ахметов, наблюдают за властью газового лобби и хорошо причесанного шефа СБУ так сказать со смешанными чувствами. Ходят слухи, что его полностью не контролирует даже администрация Президента.

А что же сам Хорошковский? Общаться с нашей газетой он не захотел. Однако в одном интервью свою компетентность в качестве главы тайной службы он описал следующим образом: «Весь мой прежний опыт доказывает, что я - патриот. Я насквозь вижу экономические интриги, преступления, знаю способы отмывания денег, банки, которые незаконно обменивают валюту. Мои знания значительно обширнее, чем у большинства тех, кто здесь работает».