Зачем Януковичу полномочия Кучмы?

Так называемая «политреформа» уже восемь лет находится в эпицентре внимания украинского политикума и, поневоле, всего общества. Начиная с полузабытого в настоящее время заявления Кучмы 24 августа 2002 года, ее дружно пиарили многочисленные элементы «темниковского» холдинга как панацею «демократизации независимой Украины». Потом, невзирая на безумное давление Администрации Президента на парламент и «артподготовку» в СМИ, 8 апреля 2004 года в ВР недобрали 6 голосов за проект изменений в Конституцию № 4105. Это обстоятельство определило небывало жесткий характер президентской гонки-2004.

А 8 декабря 2004 года в результате политического компромисса в условиях бурного гражданского конфликта «политреформу» таки приняли в форме проекта № 2222 в пакете с законом «Об особенностях голосования на выборах Президента 26 декабря 2004 года», который фактически гарантировал победу Виктора Ющенко в так называемом «третьем туре». Однако Виктор Андреевич с самого начала пытался отменить изменения к Основному Закону, которые лишили его значительных властных полномочий. Впрочем, это его начинание постигла судьба всех остальных – нуль на выходе. Политической воли не хватило.

«Есть, есть у нас воля…»

Зато, похоже, у нынешнего главы государства Виктора Януковича этой воли больше, чем надо. Его команда упрямо ищет пути возвращения Виктору Федоровичу полномочий Леонида Данииловича. Сигнал дал сам Президент в обращении к народу по случаю Дня Конституции. Мол, «политреформа» повлекла разбалансирование и кризис власти. А вот «кучмовская» Конституция 1996 года «прошла испытание временем» (правда, не совсем понятно, зачем же ее сам Кучма пытался изменить).

Глава АП Сергей Левочкин немедленно доложил, что сигнал начальника воспринял. У Януковича, сказал он, сегодня достаточно полномочий для выполнения своих должностных обязанностей. Но сегодня времена такие – масштабные реформы нужны. А вот для их проведения целесообразно было бы те полномочия расширить.

Но конституционного большинства у Януковича в ВР нет, а когда будет и будет ли вообще – неизвестно. Потому была предпринята попытка протащить отмену «политреформы» через всенародный референдум. И соответствующий законопроект, который делал возможным принятие новой редакции Основного Закона на референдуме без принятия его результатов парламентом, был подан в Верховную Раду.

Но тут оказалось, что правящая коалиция совсем не такая «нерушимая», как ее принято изображать на телеканале «Интер». И «большая троица» Президент-премьер-спикер ВР может быть не единодушна в ключевых политических вопросах. Блок Литвина и коммунисты «прокатили» статью, которая предусматривала принятие на референдуме новой Конституции или внесение изменений в действующую, а затем отложили рассмотрение законопроекта на осень. И КПУ, и блок Литвина дали понять, что не хотят супер-усиления Януковича и его партии.

Не «тушками» - так судьями

Но оказалось, что у регионалов есть запасной план. В Конституционный Суд поступило представление, подписанное 252 депутатами ВР, которые просят проверить на соответствие Конституции все тот же закон № 2222 от 8 декабря 2004 года. Характерно, что известный «дирижер» фракцией ПР Михаил Чечетов выразил надежду, что судьи КС, «осознавая важность данного обращения, рассмотрят его объективно, беспристрастно и в самые сжатые сроки».

Здесь просто струится уверенность одного из лидеров регионалов в том, что КС все сделает быстро и «как надо». Нужно признать, что все основания для такой уверенности у Чечетова есть. Даже невзирая на то, что ведущие специалисты по конституционному праву (взять хотя бы свежую статью профессора В.Мусияки в «Зеркале недели») утверждают, что внесенные изменения стали «телом» Конституции, ее «органическим неотъемлемым содержанием, нормами», а потому Конституционный Суд не вправе делать выводы относительно их соответствия Конституции. А то нонсенс какой-то выходит: «отвечает ли Конституция Конституции»?

Кстати, КС уже высказался по этому поводу в 2008 году, отвечая на запрос тогдашнего Президента Ющенко и объясняя, почему даже не открыл по нему производства: «Закон № 2222 исчерпал действие одномоментно, внеся изменения в Конституцию, и сегодня его положения являются нормами Конституции».

Но Конституционный Суд в последнее время все больше демонстрирует расположение не столько к Конституции, сколько к ее гаранту. И при этом демонстрирует просто чудеса словесной эквилибристики, самым ярким примером которой было печально известное решение о допустимости «коалиции тушек». К тому же, недавно произошло изменение руководства КС – почему-то автора не удивляет, что его возглавил уроженец Макеевки и откровенный сторонник Януковича.

Вероятность решения КС в интересах Президента повышает еще одно обстоятельство: даже самые пламенные симпатики «политреформы» соглашаются с тем, что при принятии закона № 2222 была нарушена процедура, предусмотренная Регламентом: пакетное голосование, внесение изменений, которые не были предметом рассмотрения КС. Кроме того, на момент принятия политреформы действовал Регламент, который не имел силы Закона.

Но раньше, в решении по другому вопросу, КС установил, что основанием для признания правовых актов неконституционными может быть нарушение только тех процедур, которые установлены Конституцией. А регламентные процедуры якобы являются внутренним делом ВР.

Наш КС – самый конституционный в мире!

Однако уже сейчас можно предвидеть, как будут обходить судьи КС эти спорные моменты.

Во-первых, относительно «тела» Конституции. Ведь после отмены изменений к ней, внесенных 8 декабря 2004 года, на месте изъятой «конституционной плоти» не останутся зияющие дыры. Просто возобновится действие соответствующих норм Конституции-1996.

Во-вторых, еще Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права под председательством Сергея Головатого в своем выводе относительно соблюдения требований конституционной процедуры во время принятия Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-ІV и относительно соответствия его положений общим принципам Конституции Украины 1996 года и европейским стандартам» установила: «Таким образом, голосуя за Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV в целом в жесткой привязке к другим правовым актам (голосованием «пакетом»), Верховная Рада Украины нарушила не только процедурные требования принятия конституционных изменений, предусмотренные разделом XIII Конституции Украины «Внесение изменений в Конституцию Украины», но и требования части второй статьи 19 Конституции Украины (выделение – авт.)»

Напомним, речь идет о том, что «органы государственной власти [...], их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, что предусмотрены Конституцией и законами Украины». Можно предвидеть, что именно этот момент будет использован КС для признания такой, что не отвечает Конституции, процедуры принятия «политреформы». В конечном итоге, было бы желание. Насчитали же в КС Кучме когда-то третий срок как второй. Желание, по всему видно, в достатке.

Процитирую уже упомянутого выше Мусияку: «Мы все чаще становимся свидетелями того, что в теории конституционализма называют «правлением судей», когда текст Конституции и ее содержание по-разному будут пониматься через толкование Конституционного суда».

Вряд ли сможет противодействовать этим планам слабая и разрозненная оппозиция. К тому же, общественность в этом плане сильно дезориентирована. Еще вчера БЮТ ужасно гордился тем, что не голосовал за «политреформу» и последовательно боролся против нее. А сегодня глава оппозиционного правительства Сергей Соболев усмотрел в представлении в КС стремление Президента к абсолютной власти, "никем и ничем не ограниченной, абсолютно бесконтрольной и независимой от воли граждан". А к чему же стремилась тогда Юлия Тимошенко?

Власть есть, теперь полномочий хочу

Вопрос в другом – зачем все это нужно Януковичу? Разве у него нет реальной власти для того, чтобы отправить в отставку Кабмин и его руководителя, назначить или уволить любого главу местной госадминистрации, снять и назначить председателя СБУ, генпрокурора, силовых министров и даже распустить парламент? Все это в настоящее время Януковичу подвластно.

Но реальная власть есть, а юридических полномочий – нет. Виктор Федорович явно не хочет зависеть от каких-то конкретных политиков типа Литвина, Симоненко или от политической конъюнктуры. Ведь в свое время именно эти большие официальные полномочия помогли Леониду Кучме (который явно выступает образцом для Януковича) усидеть на Банковой даже после ужасного «кассетного скандала».

Похоже, Януковича жизнь научила не верить никому – ни Азарову, ни Левочкину, ни Хорошковскому. Сегодня – «преданные псы», завтра – «подлые собаки». Он верит во власть. В возможность снимать и назначать, карать и миловать. Как гордо и бережно прятал он в нагрудный карман удостоверение Президента Украины на церемонии инаугурации!

Но, похоже, Янукович при этом не осознает других и намного более опасных для себя политических рисков отмены «политреформы», о которых предупреждает никоим образом не враждебный ему (по крайней мере в настоящее время) политолог Михаил Погребинский : «Для заинтересованного ума нет ничего невозможного. Но, идя на это, президент закладывает мину под свой второй срок. Попытка сосредоточить в своих руках власть, не обращая внимания ни на кого, приведет к тому, что все политсилы консолидируются против одного Президента. А это снижает шансы Януковича на победу в 2015 году».

Прибавлю от себя – Кучма просидел два президентских срока с широкими полномочиями. И что, ему от этого сегодня легче? Меньше стыда натерпелся?

Николай Писарчук