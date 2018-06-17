Вехи недели: крамольные мысли Шуфрича, соло Литвина и предсказуемость КС

Нестор Шуфрич и Виктор Балога устроили публичный обмен мнениями в СМИ, напомнив о давнем противостоянии политиков, стремившихся стать хозяином Закарпатья. Владимир Литвин напомнил стране, что она является парламентско-президентской республикой. Соратники Януковича готовятся к вхождению в конституционный лабиринт.

Увольнение Нестора Шуфрича с поста министра по чрезвычайным ситуациям спровоцировало взрыв информационной бомбы. Нестор Иванович даже не пытался скрыть, что не слишком собирается работать в СНБО заместителем Раисы Богатыревой, и высказал по случаю несколько крамольных мыслей. Версия о том, что на освобожденное им место в МЧС будет назначен лидер «Единого Центра» Виктора Балога, до сентября не найдет подтверждения – парламент на каникулах. А вот убедительные советы не трогать Конституцию, обращенные к Виктору Януковичу, заслуживают куда большего внимания, ведь Шуфрич в 2004-м был активным, пусть и не ключевым участником процесса реализации политической реформы. Кроме того, экс-министр смело заявил, что некоторые персонажи в окружении главы государства рассматривают Сергея Тигипко в качестве преемника Виктора Федоровича, а политик без должности может набирать рейтинговые очки куда быстрее. Правда, Сергей Леонидович обещает не уходить в отставку, но в данном случае все зависит не от него.

Виктор Балога дал Шуфричу выговориться, посоветовав того особенно не задевать по причине нервного срыва у бывшего министра. Сам Виктор Иванович комментирует политическую ситуацию с чувством собственной значимости, ведь его партийная структура довольно разветвленная и готовится к самостоятельному участию в местных выборах. Балога признал, что команда так называемых демократических сил не выдержала экзамена. Заметно, что он рассчитывает набрать очки 31 октября, чтобы конвертировать популярность «Единого Центра» на местах во вхождение во власть. Благо многие эксперты и политики, включая Владимира Литвина, прогнозируют продолжение ротаций и оптимизацию численности Кабинета Министров.

Сам Николай Азаров в предвкушении получения первого транша кредита МВФ (совет директоров Фонда 28 июля определит размеры и срок выдачи средств) заметно осмелел. В ходе встречи с иностранными бизнесменами и аккредитованными в Украине дипломатами Николай Янович взялся защищать проект Налогового кодекса, вызвав недоумение слушателей. С другой стороны, Азаров заверил, что приватизация не является методом наполнения бюджета, что заставило потенциальных покупателей остатков государственной собственности понервничать. Да и самому премьеру сегодня хорошо бы продемонстрировать масштабный успех, чтобы получить индульгенцию на осень.

Спикер Владимир Литвин на минувшей неделе постарался напомнить, что Украина является парламентско-президентской республикой – он активно комментировал итоги ушедшего политического сезона, пытаясь доказать, что является оппозиционером во власти. Такие заявления хороши в начале парламентских каникул, когда политики нежатся на пляжах, а вот осенью Владимиру Михайловичу придется следить за языком. В сентябре законодателям предстоит вернуться к закону «О всеукраинском референдуме», в принятии которого председатель Верховной Рады не видит ничего зазорного. Литвин убежден, что именно парламент будет имплементировать решение Конституционного Суда, если тот признает неконституционной процедуру принятия законопроекта 2222 о политической реформе. Символично, что 252 представителя коалиции задались вопросом конституционности изменений, проголосованных в декабре 2004 года сразу после того, как председателем Конституционного Суда был избран уроженец Донецкой области Анатолий Головин. Впрочем, судьи в бордовых мантиях радовали своими решениями власть и до того, как их возглавил уроженец «правильного» региона, сделавший карьеру в органах КГБ.

Если лидер парламентских регионалов Александр Ефремов публично выступил за возвращение к Конституции редакции 1996 года, то первый Президент Украины Леонид Кравчук воспользовался торжественным заседанием парламента, посвященном 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, чтобы подвергнуть законодателей критике. Кравчук назвал Верховную Раду филиалом президентской администрации, занявшей позицию «чего изволите». Он призвал остановить отмену политической реформы и консолидировать усилия депутатского корпуса.

Юлия Тимошенко тоже не преминула случаем побывать в сессионном зале парламента, где сфотографировалась с желающими. В кулуарах Верховной Рады лидер БЮТ обвинила власть в нарушении всех положений Декларации о государственном суверенитете. Правда, общество сегодня больше интересуют перспективы участия «Батькивщины» в местных выборах. Тимошенко заверила, что партия обойдется без ребрендинга, хотя ее популярность серьезно уступает Партии регионов. Лидер входящей в БЮТ партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев заранее призвал избирателей не голосовать за входящие в коалицию политические партии и «Сильную Украину» Сергея Тигипко. Пока это единственно возможное средство агитации – основная борьба за местные советы начнется в сентябре.

Евгений Магда