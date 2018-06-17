Удастся ли регионалам отменить политреформу через представление в КС?

Народные депутаты от коалиции внесли в КС представление относительно проверки на соответствие Конституции закона N2222, принятого 8 декабря 2004 года. Лидер Партии Регионов и его окружение, поняв, что им не удастся беспрепятственно принять новый Основной закон на референдуме (по замыслу инициаторов отложенного до осени законопроекта о референдуме, народная инициатива не должна была даже проходить утверждение в парламенте), решили пойти другим путем. Они пытаются отменить политреформу руками судей КС. Но не будет ли следствием лояльности Конституционного суда (который несколько дней назад возглавил представитель Донецкого региона) что мы получим на законных основаниях президента Януковича с полномочиями позднего Кучмы? Об этом мы спросили у авторитетных юристов.

Сергей Власенко: ЕСЛИ КС ПРИЗНАЕТ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОН N2222, ТО СТРАНЕ СЛЕДУЕТ ИДТИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ Если через КС или любым другим способом закон "четыре двойки" будет признан неконституционным, то это будет означать одно-единственное: стране следует идти на президентские выборы. Потому что на выборах президента 7 февраля 2010 года народ Украины избирал президента не с полномочиями Кучмы, а с полномочиями, которые очерчены действующей Конституцией. Потому, если полномочия Президента будут автоматически изменены, это не будет значить, что они перейдут Януковичу. Следует проводить досрочные президентские выборы.

У нас по закону КС - неполитический орган. Я не знаю господина Головина, но у меня вызывает шок, что судьей КС стал человек, который проработал в службе безопасности и к конституционному праву не имеет никакого отношения. Он, наверно, профессионал и специалист в сфере юриспруденции. Но когда у женщины болят зубы, она не идет к гинекологу. И я не понимаю, почему он стал судьей КС, и его председателем, кроме того, что он из Макеевки.

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Фракция регионов будет пытаться отменить политреформу. И выглядит так, что КС станет главным оружием в этом. Сегодня не суть важно, есть ли основания отменять политреформу. Мы зашли за ту границу, когда КС своим решением может изменять Конституцию. Боюсь, что ни протесты, ни что-то другое не помогут. Но если КС сработает по запланированной формуле, не возникнет никаких оснований говорить о каких-то правовых принципах в государстве.

Я надеюсь, что КС вынесет какое-то, скорее, оценочное решение, но обратит внимание на то, что "четыре двойки" – это не обычный закон, который может прекратить свое существование после решения КС. И отметит, что именно Конституцией предусмотрен порядок внесения изменений в нее.

Если же КС таки вынесет решение о неконституционности закона (и восстановит старые положения Конституции), то это уже будут также изменения в Конституцию. А если опять вносятся изменения к Основному закону, то они должны проходить в соответствии с 13 разделом Конституции. То есть, чтобы президент или 150 депутатов внесли такие предложения и придерживались всей процедуры. Иначе КС выйдет за пределы полномочий и станет участником антиконституционного переворота. Но я не исключаю, что этот переворот может произойти. Потому что когда все органы власти работают на то, чтобы получить такой результат, то кто легитимно может этому решению противопоставить свою волю или парализовать его? - Никто...

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Для внесения изменений в Конституцию Основным законом прописана отдельная процедура. Проект соответствующего закона вносится четко определенным субъектом права законодательной инициативы, регистрируется в ВР, потом он должен пройти экспертизу в Конституционном Суде и получить вывод относительно конституционности еще до первого рассмотрения в сессионном зале. Чтобы стать законом, законопроект, который получил согласование КС, должен получить поддержку 226 народных депутатов на одной сессии и, во второй раз, на следующей очередной сессии, не меньше 300. Но если между первым и вторым рассмотрением в сессионном зале в него вносятся изменения, то соответственно эти изменения также должны пройти рассмотрение КС на соответствие статьям 157, 158 Основного закона (КС рассматривает законопроект лишь на два момента – соблюдена ли конституционная процедура внесения и рассмотрения законопроекта; и не нарушаются ли, не сужаются ли законопроектом права и свободы человека).

Нарушение процедуры при принятии закона “четыре двойки” были очевидны. Субъектом соответствующей законодательной инициативы могут быть 150 народных депутатов или Президент Украины. А в 2004 году проект внесла и проработала временная специальная депутатская группа. Но такая группа не является субъектом законодательной инициативы относительно изменений в КС. Дальше: между первым и вторым голосованием закона N 2222 туда были внесены изменения, которые Конституционный суд не рассматривал. Думаю, что те поправки, что вносились в закон "четыре двойки", прошли бы процедуру в КС без проблем, но никто не подавал их на проверку конституционности. Проверка на соответствие процедуре формальная и достаточно простая, но она необходима. Ее не было - то же нарушение процедуры, прямо предусмотренной Конституцией, было.

Многие конституционалисты считают, что невзирая на упомянутые нарушения, закон N 2222 - это уже тело Конституции. Но если стать на их позицию, то выходит, что депутаты могут принять изменения в Конституцию с любыми нарушениями конституционной процедуры, а затем утверждать, что принятые с нарушениями поправки – это уже «неприкосновенное» тело Конституции.

Если бы это была абстрактная страна «N» с абстрактной Конституцией и конкретным законом об изменениях в Конституцию, аналогичным закону № 2222, я бы считал, что такую поправку к Конституции следует отменять. Потому что конституционная процедура принятия данного закона очевидно была нарушена, и основания отменить данный закон есть. Тем более, срока давности для конституционного представления о нарушении конституционной процедуры принятия закона – не существует. Но будут ли помнить те, кто хочет иметь Основной закон в первоначальной редакции, что Конституция 1996 года была несовершенной, там был очень большой перекос в сторону полномочий президента, и это привело к глубокому политическому кризису 2004 года?

Что будет дальше, тяжело сказать. Все будет зависеть от того, как выпадет фишка, насколько политические мотивы будут преобладать над правовыми.

Другой политический выход из этой ситуации был до президентских выборов. Теперь те, кто имеют неограниченную политическую силу, могут развернуть Конституцию в любую сторону.

Опрашивала Маша Мищенко