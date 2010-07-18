Российские флаги нарисованы на входе в Севастопольскую бухту

Российский и Андреевский флаги размером десять на четыре метра нарисовали на входе в Севастопольскую бухту - на опорной стенке минноторпедного арсенала ЧФ - пророссийские активисты.

Такие же изображения, напоминает РИА "Новости", были на этом месте и год назад, но тогда "администрация Ющенко приказала севастопольским властям закрасить российскую символику".

Место для изображения российской символики выбрано с точки зрения организаторов акции удачно - флаги видны с любой точки центра города. Особенно хорошо - с трибуны, где командование Черноморским флотом наблюдает за парадом в честь дня ВМФ РФ.

Как сообщил РИА Новости один из организаторов акции - депутат горсовета Севастополя Андрей Меркулов, "эти флаги будут изображены здесь всегда".

"Мы будем регулярно обновлять их и следить, чтобы они не заросли травой. Считаю очень символичным тот момент, когда любой корабль входит в севастопольскую бухту, то первое что он видит - это российская символика на опорной стенке российской воинской части. Это город российской военно-морской славы и наша акция напоминает этот факт тем, кто пытается этот факт оспорить", - сказал собеседник агентства.