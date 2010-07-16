Минюст передумал просить привилегий для Союза юристов

Министерство юстиции отзывало свое письмо от 5 февраля 2010 года, в котором выражалась просьба к Киевской городской государственной администрации об установлении льготной арендной ставки общественному объединению «Союз юристов Украины» за пользование помещениями в центре Киева по ул. Большая Житомирская, 15, площадью 559,3 кв. м.

Текст соответствующего письма, подписанного министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ 15 июля 2010 года, имеет в своем распоряжении УНИАН.

А.ЛАВРИНОВИЧ, в частности, сообщает КГГА о неправомерности предоставления преимущества одному из объединений граждан и просит считать отозванным обращение Министерства юстиции от 5 февраля 2010 года по установлению Союзу юристов Украины льготной арендной ставки.

Как прокомментировали УНИАН в Министерстве юстиции, 22 июня 2010 года в Минюст поступило письмо от Главного управления коммунальной собственности КГГА об удовлетворении обращения Минюста от 5 февраля 2010 года об установлении льготной арендной ставки общественному объединению «Союз юристов Украины» за пользование помещениями по ул. Большая Житомирская, 15, площадью 559,3 кв. м. Указанное помещение находится на балансе Главного управления коммунального хозяйства и является объектом права коммунальной собственности территориальной общины города Киева.

Как сообщалось в письме КГГА, обращение бывшего руководства Минюста было рассмотрено Главным управлением коммунальной собственности г. Киева по поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ и заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Решением Киевского городского совета от 25 марта 2010 года № 459/38/97 «О вопросе аренды объектов права коммунальной собственности территориальной общины города Киева» общественному объединению «Союз юристов Украины» была установлена льготная арендная плата в размере 3% за нежилые помещения в доме по ул. Большая Житомирская, 15.