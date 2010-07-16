От Балоги сбежал мэр

Мэр Кременчуга Полтавской области Николай ГЛУХОВ написал заявление о выходе из партии «Единый центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

По его словам, он покинул ряды партии из-за того, что 1,5 года тому партия прекратила активную деятельность и во время президентских выборов не проявила активной позиции.

«Нельзя, чтобы партия была просто наблюдателем. На выборах Президента «Единый центр» никак себя не зарекомендовал», - сказал Н.ГЛУХОВ.

Он также заявил, что рассматривает возможность вступления в другую партию.

Как сообщалось, Н.ГЛУХОВ заявлял, что будет в очередной раз баллотироваться на пост мэра Кременчуга, но пока не сказал, от какой партии.

На последних выборах Президента Украины Н.ГЛУХОВ поддерживал В.ЯНУКОВИЧА.