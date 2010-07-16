Украина приняла решение отложить выпуск своих еврооблигаций на 2 млрд. дол. США. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую транзакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долларов на срок 10 лет.