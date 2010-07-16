У Тимошенко возмущены поведением Януковича

БЮТ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ игнорированием сегодняшнего торжественного заседания Верховной Рады засвидетельствовал пренебрежение к государственному суверенитету Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“В Блоке Юлии Тимошенко не удивлены отсутствием Виктора ЯНУКОВИЧА на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. Давно известно, что для ЯНУКОВИЧА есть вещи более важные, чем государственный суверенитет Украины, ее территориальная целостность, защита прав и свобод граждан, гарантом которых он должен был бы быть в соответствии со ст. 102 Конституции Украины”, - отмечается в заявлении.

БЮТ считает, что “своим поведением, а также всей деятельностью на президентской должности Виктор ЯНУКОВИЧ еще раз ярко засвидетельствовал пренебрежение к государственному суверенитету Украины”.