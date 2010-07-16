Азаров ждет идей от НСЖУ: как поставить преграду распространению лжи в СМИ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости обязать исполнительную власть реагировать на критические публикации в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании секретариата Национального союза журналистов.

«Любая публикация, если она профессиональная, если она сделана с патриотических и гражданских позиций, то, безусловно, мы на нее будем реагировать и по ней будут приниматься меры – однозначно», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер подчеркнул, что выступает за развитие независимых СМИ. «Но мы прекрасно знаем, что на ряду с независимыми средствами массовой информации, есть и зависимые, платные, заказные средства массовой информации, которые работают на заказчиков», - добавил он.

Н.АЗАРОВ также призвал Национальный союз журналистов вместе с правительством разработать механизмы, препятствующие появлению в СМИ заказных материалов. «Мы должны подумать, как поставить преграду для распространения лжи», - предложил глава правительства.

В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО обратился к Н.АЗАРОВУ с просьбой о необходимости проведения Главным управлением государственной службы служебного расследования по вопросу вмешательства областных, городских и районных госадминистраций Одесской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в редакционную политику и журналистскую деятельность.

Кроме того, И.ЛУБЧЕНКО также считает необходимым привлечь к ответственности главу Одесской областной госадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА, который вывел облгосадминистрацию из состава соучредителей единственной областной украиноязычной газеты «Чорноморські новини», и в то же время, предпринимает усилия по созданию государственной газеты «Одещина».