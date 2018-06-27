Встреча в Секретариате: процесс важнее результата

Вчера в Секретариате состоялась встреча Президента Виктора Ющенко, премьер-министра Виктора Януковича, спикера Александра Мороза и лидеров парламентских фракций. Первыми итогами работы стали заявления о создании комиссии по преодолению кризиса и рабочей группы, первое заседание которой должно было состояться уже вчера. Прокомментировать итоги встречи УНИАН попросил политологов.

«СЕМНАДЦАТЬ ПУНКТОВ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ – НЕРЕАЛЬНЫ…»

Владимир Фесенко, председатель правления центра прикладных и политических исследований «Пента»:

Что касается очередного круглого стола и создания рабочих органов, то это тот случай, когда процесс важнее результатов. Важно держать всех в тонусе, чтобы все были включены в процесс. При этом каждая из сторон, включенных в этот процесс, рассчитывает на свой результат и совпадения интересов просто не может быть по определению. Более заинтересованная сторона - это Президент. Благодаря такому многоугольнику он получает возможность влиять и договариваться по конкретным вопросам с Януковичем и Морозом, с другой стороны он может сохранять влияние на Тимошенко. Это будет до того момента, пока тягомотина переговорного процесса просто не выведет Тимошенко из себя. Пока она рассчитывает использовать Президента не просто в противостоянии с антикризисной коалицией, а как минимум для того, чтобы стать лидером оппозиции в парламенте и за его пределами, поскольку Президент не может даже формально выполнять эту функцию. А во-вторых, она надеется, что рано или поздно удастся спровоцировать ситуацию с досрочными парламентскими выборами и ее главная цель будет достигнута. Янукович и Мороз рассчитывают на прямо противоположный результат: что в результате переговоров с Президентом им удастся снять угрозу и досрочных парламентских выборов (с правовой точки зрения такой возможности не существует, но с политической точки зрения их спровоцировать можно). К тому же, они некоторым образом опасаются возможных массовых акций то ли под проводом Тимошенко, то ли под проводом Луценко и пытаются снять риски. Рассчитывать на какой-то стратегический интерес не приходиться. Для президента важно добиться утверждения Огрызко, но здесь многое зависит от внутренней ситуации в антикризисной коалиции.

А что касается ультиматума оппозиции, то в принципе, Президент может выторговать некоторые уступки по отдельным позициям этого ультиматума. Это вполне возможно. Как говорится, хочешь получить миллион – проси десять. А семнадцать пунктов, выдвинутых ранее оппозицией, никто рассматривать не будет. Обсуждать переформатирвоание коалиции никто не будет. Часть «Нашей Украины» может пойти на прямое или скрытое сотрудничество с Партией Регионов, и здесь самым слабым звеном я бы считал группу Кинаха. Что касается Порошенко, то Юлия Тимошенко всегда, когда ей нужно назвать виновника всех своих бед, она называет Петра Порошенко. Это уже классический прием, это уловка в ее руках, но никак не причина ее успеха или неуспеха. Главный же мотив круглых столов - это заинтересованность самого Президента. Для него это одно из самых интересных дел его жизни, такое же интересное, как занятие пчеловодством. Все решится в месяц-полтора. Как только станет понятно, что с досрочными выборами не получается, то тогда Юлия Тимошенко либо начнет свои собственные «провоцирующие» действия, либо вернется к переговорному процессу с антикризисной коалицией. А там есть о чем договариваться. Общие интересы могут найтись и с той и с другой стороны. Так, что появление ситуативного большинство по ряду законопроектов между антикризисниками и БЮТ вполне возможно либо к концу нынешней сессии, либо осенью.

НЫНЕШНИЙ ФОРМАТ КОАЛИЦИИ НЕНАДОЛГО?

Андрей Ермолаев, директор центра социальных исследований «София»:

Мы до последнего времени имели дело с конкуренцией двух основных сценариев. Первый, кризисный, связанный с исходным постулатом необходимости досрочных парламентских выборов. Сторонники этого сценария были убеждены, что в случае, если удастся подтолкнуть Президента на соответствующие решения, то удастся переиграть коалицию, приостановить процесс политической реформы и в результате восстановить власть тех сил, которые отождествляли себя с Помаранчевой революцией. У этого сценария была один главный недостаток - он предполагал нелегитимное в правовом плане решение, возможность социальных манипуляций, и угрозу перехода досрочной парламентской кампании в антипрезидентскую кампанию, сначала информационно-политическую, а потом выборную (но уже президентскую). Таким образом, кризисный сценарий при всей симпатичности нес угрозы, которыми оппозиция не в состоянии была управлять. Это предполагало и элементы сговора, и ставку на новых лидеров. Мы видели, как в последние две недели майка лидера постепенно переходила от Ющенко к Тимошенко. Второй сценарий, который я связываю с Ющенко, начал формироваться после того, как Президенту не удалось реализовать идею расширения коалиции после подписания Универсала. Его сценарий состоял в том, чтобы за счет объединения оппозиционных сил укрепить позиции, вернуть себе статус лидера собственного блока и в будущем попытаться вновь политически переиграть антикризисную коалицию на парламентской площадке. Чтобы, не доводя до кризиса, получить победу в рамках одной парламентской модели. Парламентская модель предполагает разные варианты коалиции, которые сменяют друг друга без роспусков, без выборов и прочая. Виктор Андреевич до последнего момента не вмешивался в процесс консолидации оппозиции, ему это было на руку. Но когда наступил критический момент и выигрывал радикальный сценарий, он сделал ход конем: пошел на переговоры с лидерами парламента и правительства. Как результат, он вышел на круглый стол. Переговоры позволяют ему встать над схваткой, продемонстрировать потенциал национального лидера, а не представителя одной из борющихся команд. Эта позиция не отрицает 17 пунктов, но предполагает, что они будут реализовываться не путем парламентского кризиса, а путем навязывания своей повестки. Но и главное, это позволяет ему более продуктивно участвовать в дальнейшем реформировании политической системы. Переговоры в Секретариате были прогнозируемы. Все три стороны были настроены на компромисс. Разумеется, речь не идет о долгосрочном союзе. Но речь идет о создании общих правил игры и согласия, что эти правила будут формироваться скоординировано. Можно осторожно предположить, что вариант раскола не может длиться все пять лет каденции парламента, и поиски варианта новых коалиций будут продолжены, в том числе за счет новых компромиссов. Я не думаю, что новая коалиция появится весной или летом, но я не исключаю, что идея расширения коалиции или создания новой , которая учтет интерес и президентской стороны, может быть реализована в конце года или начале 2008 года. И это я рассматриваю, как главный раздражитель для сторонников войны, которые будут продолжать толкать Президента к досрочным парламентским выборам.

«СОЗДАНИЕ КОМИССИИ - ЭТО ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ПАУЗУ»…

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

То, что произошло в Секретариате - традиционное для власти и оппозиции чередование: обострение отношений и фаза разрядки. В таком колейдоскопе и будет двигаться в дальнейшем политический процесс. От напряжения к разрядке, от разрядки к напряжению. Два шага вперед – шаг назад. К однозначной логике сейчас никто не готов. Возможно, антикризисная коалиция хотела бы навязать свои правила игры, доминировать на всех участках политического, экономического поля. Но им не хватает сил, тем более, что сейчас оппозиция активизируется и объединяется. К тому же антикризисная коалиция хотела бы уйти от досрочных выборов, которые ей неудобны, а отдельным силам и невыгодны. А политические и правовые подоснования для досрочных выборов остаются. Хотя бы потому, что скоро шестьдесят дней, как страна не имеет министра иностранных дел, что ставит вопрос о несформированности Кабинета министров. Пока есть возможность для роспуска парламента, коалиция должна демонстрировать намерения сговорчивости, миролюбия и делать вид, что она пытается выйти из нынешней ситуации с помощью переговоров. При этом она демонстрирует уверенность, что никакой самый радикальный сценарий ей нипочем. Об этом, в частности, говорит и вчерашнее заявление премьер-министра, что антикризисная коалиция не позволит играть в нестабильность и расшатывать политическую ситуацию. Но власти вынуждены участвовать в круглостольных выходах из кризиса, искать подходы к Президенту и склонять его к мирным выходам из кризиса.

Если взять другую сторону - Нашу Украину, БЮТ и Президента - то ситуация, тактическая коньюктура, долговременные цели требуют от оппозиции и натиска, и давления на антикризисную коалицию, и активизации в парламенте, включая такие формы как блокирование. Но в то же время состав, разный вес и электоральные перспективы и Нашей Украины, и БЮТ не позволяют сделать однозначную ставку на выборы в парламенте. Тем более, что и Президент занимает двойственную позицию, поскольку для него в решении о досрочных выборах больше рисков. Поэтому и оппозиция не может сегодня выработать однозначную стратегию, и Наша Украина и Президент вынуждены искать поле для маневра, в том числе и через переговоры с представителями антикризисной коалиции. Поэтому очередные всплески политических эмоций, усиление жесткости в риторике чередуются с «мирными» откатами, и сегодня и одна, и другая сторона имеют в руках два тактических приема. С одной стороны - топор кризиса, с другой - ветвь переговоров. Создана комиссия по выходу из кризиса, ее возглавил глава Секретариата Балога. Мне кажется, что это такой дипломатический ход, призванный спустить на тормоза и выдержать паузу. Когда первые лица не могут договориться, то это спускается на уровень экспертных комиссий, где проблема забалтывается, имитируется поиск компромисса, поиск мирного выхода из кризиса, но на самом деле политический процесс развивается по несколько иному сценарию.

Маша Мищенко