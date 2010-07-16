Сколько людей в Украине считают себя счастливыми (рейтинг стран)
Самая несчастная страна - Того
Самые счастливые в мире люди живут в Скандинавских странах, выяснили социологи. Согласно данным всемирного опроса Gallup, как сообщает newsru, в пятерку лидеров рейтинга счастливых стран входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, а возглавляет его - Дания.
Как пишет журнал Forbes, все эти страны имеют достаточно высокий уровень благосостояния, что позволяет предположить связь между удовлетворенностью жизнью и размером бумажника.
В частности, в Дании "процветают" 82% респондентов, 17% испытывают проблемы, и только 1% признались, что страдают. Повседневный индекс для Дании составил 7,9 баллов. В Финляндии "процветающих" - 75%, "проблемных" - 23%, "страдающих" - 2%, "ежедневный" индекс - 7,8 баллов.
В Норвегии, судя по данным опроса, никто не страдает. При этом счастливого населения в стране 69%, а индекс повседневного опыта - 7,9 баллов. У Нидерландов и Швеции по 68% счастливых жителей, а повседневный индекс 7,7 и 7,9 баллов соответственно.
Шестую и седьмую строчку рейтинга разделили Коста-Рика и Новая Зеландия. В обеих странах уровень счастья составляет 63%.
"Номером один" в Африке стала Малави с показателем счастливого населения 25% и 63-м местом в общем рейтинге. США разделили 14 и 15 место с Австрией, Япония стала 81-й, Германия - 33-й а Франция - 44-й. Самой несчастной страной признана Республика Того - здесь счастливых людей всего-то 1%.
Любопытным оказалось положение Туркмении - в мировом рейтинге счастья республика заняла на удивление высокое 18-е место, оставив далеко позади Россию и другие страны СНГ.
В числе 155 стран Россия с показателем в 21% счастливого населения расположилась в середине списка - на 73 месте - между Украиной и Ливаном. По количеству счастливых жителей, РФ оказалась на одном уровне с ЮАР, Ливаном, Румынией и Словакией. При этом страдает у нас каждый пятый (22%), а более половины (57%) испытывают проблемы. Повседневный индекс для России - 7 баллов.
Следом за РФ, на 74 позиции, оказалась Украина. Счастливых людей там как в России, в проблемах признались 53%, а страдающих - 26%. Повседневный индекс в стране равен 6,6 баллов.
А вот Белоруссия оказалась на 54 месте. В союзном государстве счастливы 29% населения, в проблемах признались 59%, а откровенно страдают лишь 12%.
Самые счастливые страны:
1 - Дания
2 - Финляндия
3 - Норвегия
4 - Швеция
5 - Нидерланды
6 - Коста-Рика
7 - Новая Зеландия
8-11 - Канада, Израиль, Австралия, Швейцария
Самые несчастные страны:
(1) 155 - Того
(2) 153 - Бурунди
(3) 153 - Коморские Острова
(4) 148 - Камбоджа
(5) 148 - Сьерра-Леоне
(6) 148 - Буркина-Фасо
(7) 148 - Руанда
(8) 148 - Нигер
(9) 144 - Гаити
(10) 144 - Бенин