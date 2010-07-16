Ляшко и Кожемякин уговаривали Литвина поработать

Фракция БЮТ требует сегодня после торжественного заседания Верховной Рады поставить на голосование два законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, первый законопроект касается выделения средств на помощь населению, пострадавшему от наводнения.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с этой целью необходимо внести изменения в бюджет Украины. Она отметила, что этими изменениями предусматривается выделить по 5 тыс. грн. для граждан, которые понесли незначительные убытки, 30 тыс. грн. - для проведения ремонтных работ в домах и 100 тыс. грн. – для семей, которые потеряли жилье.

Вторым законопроектом предусматривается введение моратория на повышение тарифов для украинских граждан.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ по этим вопросам проводит переговоры с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Позже член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО сообщил, что он и первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН имели разговор с В.ЛИТВИНЫМ, однако тот отказался вносить данные законопроекты в сегодняшнюю повестку дня.

По словам О.ЛЯШКО, В.ЛИТВИН объяснил это тем, что сегодня в ВР предусмотрено только проведение пленарного торжественного заседания по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.