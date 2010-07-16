Литвин вручил депутатам грамоты за мужество

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН наградил за заслуги перед украинским народом, весомый личный вклад в создание и построение независимого Украинского государства Почетными грамотами Верховной Рады Украины народных депутатов первого созыва Верховной Рады Украины - участников принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

«Для меня большая честь общаться с вами в день этого большого праздника», - сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к депутатам, и выразил надежду, что сегодняшнее торжественное заседание станет «первым шагом для того, чтобы осмыслить, что вы и ваши коллеги сделали тогда».

Руководитель парламента отметил, что сегодня, с расстояния, «видится та большая работа, потому что, очевидно, не все проходило просто». «Вы создавали Украину и, фактически, сделали решающий шаг в этом плане. К большому сожалению, не все то, что зафиксировано в Декларации, материализуется, в том числе на уровне Верховной Рады, в плане принятия соответствующих законодательных решений», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, нам сегодня «нужны то единство, согласие, единый порыв, которые продемонстрировали тогда вы - люди разных профессий, политических вкусов, которых объединило понимание неизбежности, объективной обусловленности и необходимости такого шага».

От себя лично В.ЛИТВИН искренне поблагодарил собравшимися за то, что двадцать лет назад они «продемонстрировали мужество, мудрость и персональную ответственность».